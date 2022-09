James Rodríguez al Olympiacos: estos son los futbolistas colombianos que han jugado en el equipo griego

A propósito de la llegada de James Rodríguez a Olympiacos, estos son los futbolistas colombianos que han jugado en el equipo griego Imagen: @AlRayyanSC.

En cuestión de horas se hará el anuncio oficial de la incorporación de James Rodríguez como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Recientemente, se supo que el colombiano estaría viajando a Atenas en la jornada de este 14 de septiembre para presentar exámenes médicos y concretar así el traspaso.

El colombiano finalmente dejará Catar, luego de haberlo intentado durante todo el mercado de fichajes. Volverá a Europa para vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del fútbol griego y uno de los de mayor presencia a nivel europeo a lo largo de su historia. De superar los exámenes médicos, Rodríguez será dirigido por el DT español Carlos Corberán y tendrá como compañero, una vez más, al brasileño Marcelo, con quien ya había compartido en su etapa como jugador del Real Madrid.

Según se conoció, los griegos pagarán el 40% del salario del jugador y la otra mitad correría por cuenta de Al-Rayyan, club que es dueño del pase del colombiano hasta 2024. James vestirá la camiseta rojiblanca hasta el final de la temporada actual y devengará 6,00 millones de euros por mes. Hoy por hoy, su valor de mercado es inferior a lo que era hace dos años. Cuando salió de Madrid rumbo a Inglaterra, para vestirse de azul con Everton, el colombiano parecía estar encaminado a recuperar su buen nivel, pero sus lesiones y la llegada del entrenador Rafa Benítez al banquillo se lo impidieron.

James se unió a Al-Rayyan en 2021 y tan solo disputó 16 partidos. Registró 5 goles y 6 asistencias. Deja al club tras un periodo de mala racha y llega a una liga que, si bien es exótica, es un tanto más competitiva y le permitirá jugar a nivel europeo. Olympiacos forma parte de la actual edición de la UEFA Europa League, con lo que el colombiano volverá a disputar el torneo que lo vio anotar su primer gol en territorio europeo y coronarse campeón a nivel internacional en Europa por primera vez, cuando vistió la camiseta de Porto, en la temporada 2010/2011. En aquel entonces, compartía equipo con los también colombianos Freddy Guarín y Radamel Falcao García.

El conjunto griego se encuentra en el grupo G junto a Friburgo, Nantes y Qarabag. Aún no suman puntos, pues cayeron en el primer juego ante los franceses, por un marcador de 2-1. El próximo 15 de noviembre se enfrentarán a los alemanes y se espera que el colombiano pueda hacer parte del banco de suplentes, pero todo depende de cómo avance la operación. Entretanto, en el torneo local, Olympiacos se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la liga local, con 8 puntos, producto de dos empates y dos victorias en sus partidos más recientes. En la próxima fecha se medirán ante Aris, que ocupa la sexta casilla.

Así pues, James Rodríguez será el cuarto colombiano en vestir la camiseta del club griego, luego de que lo hicieran Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, entre 2001 y 2003, Juan Pablo Pino, en la temporada 2012/2013, y Felipe Pardo, hoy con el Deportivo Independiente Medellín, en dos periodos. El primero en la temporada 2015/2016, y el segundo, tras un breve tiempo en el Nantes de Francia, en calidad de préstamo, entre 2017 y 2019.

<b>Jorge Bermúdez</b>

Jugando como defensor central, el exfutbolista fue el primer jugador cafetero en vestir la camiseta de Olympiacos. Desde su arribo en 2001, procedente de Boca Juniors, en donde fue uno de los bastiones del plantel, disputó con los griegos un total de 22 partidos. Los griegos pagaron por él una cifra cercana a los 3,50 millones de euros. En 2003 regresó a Argentina para jugar con Newell’s Old Boys.

Jorge Bermúdez en el Olympiacos





<b>Juan Pablo Pino</b>

Luego de haber sido uno de los jugadores más prometedores de la Ligue 1, jugando para el A.S. Mónaco, Juan Pablo Pino llegó al fútbol de Turquía para vestir la camiseta de Galatasaray. Su estancia allí no fue la esperada y el club lo cedió a Al-Nassr, en el fútbol de Arabia Saudita. Sin haber conseguido destacar, el colombiano arribó a Atenas en 2012 y tan solo disputó seis juegos con los griegos. Si bien consiguió dos títulos, no consiguió afianzarse.

Juan Pablo Pino en el Olympiacos





<b>Felipe Pardo</b>

Probablemente el único colombiano que ha sido figura en el club. Tras vestir la camiseta de Sporting Braga, en el fútbol portugués, Felipe Pardo llegó a Olympiacos en la temporada 2015/2016. En su primera etapa en el club, disputó 42 partidos y marcó 11 goles. En la temporada 2016/2017 se fue cedido a Nantes y a su regreso, en la 2017/2018, convirtió 5 goles en 33 partidos. Durante su estancia, el hoy jugador del DIM, consiguió dos títulos de liga.

Foto de archivo de Felipe Pardo celebrando un gol con Olympiakos de Grecia ante Dinamo Zagreb en la Liga de Campeones de Europa. Estadio Karaiskakis, Piraeus, Grecia. 4 de noviembre de 2015. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Este será el noveno club en la carrera de James, luego de haber vestido las camisetas de Envigado F.C., en el fútbol profesional colombiano; Banfield, en la liga argentina; F.C. Porto, en la liga de Portugal; A.S. Mónaco, en la Ligue 1; Real Madrid, en el fútbol español; Bayer Múnich, en la liga alemana; Everton, en la Premier League, y Al-Rayyan, en el fútbol de Catar.

