Pánico en Bogotá por nuevos casos de ‘paseo millonario’: la joven víctima denunció la pesadilla que vivió

Nuevos casos de paseo millonario son denunciados en Bogotá. El primero ocurrió el pasado 31 de agosto, pero la víctima, una joven de 21 años llamada Laura Sofía Rincón, recién detalló los hechos ante las cámaras de Noticias Caracol. Ese día salió de un establecimiento comercial ubicado en la zona T, al norte de la ciudad, tras compartir un rato con algunos de sus amigos. Como no consiguió transporte con ninguna aplicación, decidió abordar un taxi en la calle.

“Cuando llegamos a mi casa ya yo me iba a bajar, me dijo ‘son 7.000 pesos’, voy a mirar mi billetera y se suben estos dos hombres. Me agarran muy duro y me empiezan a decir un montón de groserías. Suben por toda la zona G y empiezan a golpearme, a darme puños”, contó la joven.

La mujer narró que los delincuentes la dejaron en una zona alta de la ciudad, que, según afirma, “no es nada agradable ni seguro, y a raíz del suceso me tuve que mudar de casa”. Días después, todavía se recupera de sus lesiones. Incluso, se la puede ver con un cuello ortopédico, y el noticiero mencionado mostró imágenes de su rostro y piernas con algunos moretones.

Laura indicó que decidió contar su historia del paseo millonario porque quiere “prevenir; yo soy estudiante, soy mujer, vivo sola, y yo digo cuántas mujeres no han pasado por esto y les da miedo”.

El otro caso fue denunciado en redes sociales por la periodista Juliana Ramírez, que aseguró que la víctima fue un amigo suyo. Todo ocurrió en la noche del viernes 9 de septiembre en el barrio Chicó, al norte de Bogotá. En videos se puede observar que la víctima estaba en un taxi, y detrás de este venía otro, del que se bajan dos sujetos, abordan el primer taxi y atracan al ciudadano.

“Estos delincuentes le hicieron el paseo millonario a un amigo ayer en la noche. Esto sucedió en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. Dos tipos se bajan de un taxi armados y se suben al taxi donde iba mi amigo. La placa de uno de los taxis es WNU854″, escribió Juliana Ramírez en su cuenta de Twitter, y añadió el video:

La comunicadora espera que las responsables por este hecho sean capturados. Mientras tanto, las autoridades no se han pronunciado oficialmente al respecto.

Daniel Arenas, víctima de robo

Durante los recientes días, Daniel Arenas sacó un espacio en sus redes sociales para dar cuenta de la inseguridad que hay en Colombia, pues al actor bumangués le robaron su celular mientras estaba en un parque contestando un mensaje. La celebridad colombiana habló de su experiencia desde sus historias de Instagram y, aunque no especificó la ciudad en la que ocurrieron los hechos, en algunos medios de comunicación se ha informado de que fue en Bogotá.

Entonces, el pasado sábado 10 de septiembre, Arenas empezó por comentar sobre el asunto:

“Hace rato no pasaba por acá a saludar y hoy lo hago porque les quería contar dos cosas que considero importantes: La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo, obviamente uno se distrae contestando un mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular. Lo primero, agradecer a Dios que no me pasó nada, a diferencia de otras historias, a uno le sacan un arma o lo agreden, lo lastiman”.

Al parecer todo pasó muy rápido y cuando el actor tomó conciencia de lo que había pasado, el sujeto de la moto ya había tomado una distancia considerable.

“Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina. Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado, por favor, no solamente en Colombia, sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro”.

