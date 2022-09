Así contradijeron exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque al presidente Gustavo Petro por la idea de subirle el precio a la gasolina

El precio de referencia del galón de gasolina corriente en Colombia es de 9.300 pesos, según el Ministerio de Minas y Energía. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la obligación de subir el precio de la gasolina corriente en Colombia debido al déficit de 10 billones de pesos por trimestre en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Restrepo, que también fungió como ministro de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Iván Duque, le recordó al actual mandatario varios puntos del Marco Fiscal de Mediano Plazo que se le enseñaron durante el empalme entre el Gobierno entrante y el saliente. En este, según Restrepo, se dejó claro, por una parte, que se hizo un pago, y por otra, que la parte restante se dejó presupuestada.

Vía Twitter, en un hilo, Restrepo en primer lugar le dijo a Petro: “Presidente, es muy importante retomar lo que les compartimos en empalme y que le dí personalmente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (capítulo 2). Allí ve usted que pagamos 14,2 billones de pesos del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados asÍ como otras fuentes de pago”.

Luego, Restrepo aclaró que, durante la pandemia del covid-19, el hecho de haber garantizado una estabilización de precio de combustibles evitó una inflación de 5 puntos porcentuales adicionales y con ello afectar a los más vulnerables y la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, proceso similar que siguieron muchos países del mundo.

El exministro también sostuvo que, sabiendo el costo fiscal, con responsabilidad propusieron y dejaron en marcha, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un proceso ordenado, gradual y cuidadoso de respuesta a esta realidad y lo dejaron reflejado presupuestalmente y con medidas a corto y largo plazo.

“En el Marco Fiscal y en dos borradores de decreto que dejé entregados durante el empalme,se tiene material para construir desde lo construido y dar un paso adelante cumpliendo regla fiscal, sin afectar a los vulnerables o la recuperación económica”, puntualizó Restrepo.

Tuit de José Manuel Restrepo

Exdirector del Dapre también se pronunció

A Restrepo se sumó el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz.

También, vía Twitter, el exfuncionario hizo varias aclaraciones sobre el Fepc. Según él, el Fepc quedó saneado en el primer trimestre del 2022.

“Recibimos en el 2018 el fondo con un déficit de 14 billones de pesos. El fondo quedó 100 % saneado al primer trimestre del 2022. Adicional a los 14 billones de pesos que se pagaron en el primer trimestre y se dejó presupuesto para los 28,5 billones más en el año”, escribió.

Muñoz también aseguró que a hoy no han publicado el saldo del Fepc y no han hecho la cuenta. “Aproximadamente, debería ser 15 billones de pesos. El saldo a hoy no es 35 billones, si acaso eso es un estimado para 3 trimestres adicionales y, si no hicieran nada, el último trimestre siempre se paga en el año siguiente”, señaló.

La propuesta de Katherine Miranda

Muchas reacciones generó lo afirmado por el presidente Petro, pues un alza al precio del galón de gasolina toca el bolsillo de todos los colombianos. Este domingo, la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda hizo una propuesta.

La congresista propuso focalizar en tres puntos el subsidio a la gasolina para no afectar la clase baja.

“El subsidio a la gasolina puede ser focalizado a través del Soat, solamente para motos, transporte de carga y transporte público y así no afectamos la clase baja ni el precio de los alimentos”, explicó.

