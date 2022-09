Rafael Nadal y un finalista del US Open 2022 jugarían partido de exhibición en Bogotá en el mes de noviembre Crédito: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

El tenista español Rafael Nadal, múltiple campeón de Roland Garros, Wimbledon, Australia Open y US Open, dará un partido de exhibición en el próximo mes de noviembre en la ciudad de Bogotá. Así lo confirmó Danny Miche, periodista argentino especializado en cubrir tenis y quien dio los países y el rival del deportista en su gira por Latinoamérica. Será la segunda ocasión que el tenista español visite el país.

Nadal realizará una gira por Latinoamérica hacia el mes de noviembre. Tiene pensado visitar diferentes países, entre los que se encuentra incluido Colombia. Ecuador, México, Brasil y Argentina son los otros países en Latinoamérica por donde pasará el tenista. En Colombia, jugará un partido de exhibición en el Coliseo Live, a las afuera de la capital. La última vez que estuvo en el país fue en 2011, cuando jugó ante Novak Djokovic en el Coliseo Cubierto El Campín, hoy reconvertido como el Movistar Arena. La fecha elegida para el duelo sería el 26 de noviembre del 2022.

Durante este 2022, el español se consagró en dos de los cuatro Grand Slams del año (Australian Open y Roland Garros) y además festejó los títulos de Melbourne y Acapulco. A pesar de comenzar de gran forma el US Open, se encontró con el estadounidense Frances Tiafoe en gran nivel, que se quedó con el partido por la cuarta ronda y lo eliminó del Abierto de los Estados Unidos en cuatro sets.

El rival en el partido de exhibición sería Casper Ruud, tenista noruego que actualmente es número siete en el ranking de la ATP pero que jugará la final del US Open 2022 ante el español Carlos Alcaráz. Una victoria en el último partido del último Grand Slam del año lo catapultaría al primer lugar del listado, superando al ruso Danil Medvedev.

Rafael Nadal sembró incertidumbre sobre su futuro en el tenis tras su derrota en el US Open: “No sé cuando voy a volver”

Una vez que terminó el duelo que se jugó en el estadio Arthur Ashe, el mallorquín no puso excusas tras la derrota ante el local. “He jugado mal y él bien. Si quieres estar en los cuartos de final del US Open necesitas jugar mejor de lo que he hecho”, analizó Nadal. Acto seguido, al ser consultado sobre su futuro en el tenis, el ganador de 22 títulos de Grand Slams, fue contundente.

“Necesito volver (a casa). Necesito arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré”, expresó en diálogo con los medios en la conferencia de prensa post partido.

¿Cómo seguirá su calendario 2022? Parece que Rafa Nadal no sabe si volverá a jugar en lo que queda del año. “Acabo de perder los octavos del último Grand Slam de la temporada. Como te puedes imaginar. Ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato”, confesó el tenista de 36 años, quien está próximo a ser padre por primera vez en su vida..

“Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis. La vida personal siempre va por delante de la vida profesional. Es el momento de hacer ‘un reset’”, agregó Nadal, que en la previa a su actuación en el US Open estuvo atento a una operación programada que tuvo que realizar su esposa Mery “Xisca” Perelló.

