Gobierno Petro estaría negociando con Nicaragua acatar el fallo que redujo los derechos marítimos colombianos si Ortega libera 14 presos políticos

El periodista nicaragüense William Grigsby Vado habló en su programa radial “Sin Fronteras” que el gobierno de Gustavo Petro estaría enviado emisarios con el fin de acatar el fallo de La Haya sobre la soberanía marítima de Nicaragua siempre y cuando sean liberados 14 presos políticos de Daniel Ortega.

Grigsby , quien es afín al régimen de Daniel Ortega, señaló: “No, hermanito, así me manden de mensajero a San Pedro” Nicaragua no estaría de acuerdo con el trato que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal de justicia del planeta (...) acatar los fallos, nos guste o no nos guste… No tenemos nada que negociar, Colombia debe acatar ese fallo sí o sí”, señaló el periodista nicaragüense.

El periodista señaló que siempre Nicaragua a a preferido ir a La Haya cuando tiene problemas con otras naciones, y que sin importar el sentido del fallo lo han respetado.

“Lo mínimo que pedimos es que acaten lo que dice el juez, es elemental ... Nosotros no tenemos nada que negociar, ellos tienen que reconocer si o si la sentencia”, señaló William Grigbsy Vado sobre el fallo de La Haya sobre la soberanía de aguas marítimas que antes pertenecían a Colombia, además señaló que la soberanía de Nicaragua no está en discusión, púes es absoluto.

Daniel Coronell en su última columna en el portal Cambio (”El Precio del Silencio”) ya había advertido que la ausencia de Colombia en la sesión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendría que ver con una negociación que se buscaba desde el gobierno Petro para liberar a 14 presos políticos y revindicar los derechos de los pescadores raizales de San Andrés a realizar la pesca artesanal a pesar del fallo de La Haya a favor de Nicaragua.

De las lista de los 14 posibles liberados - según la Coronell- son “los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga; los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Hollman; y las dirigentes sociales Dora María Téllez, Suyen Barahona, Támara Dávila y Ana Margarita Vijil”.

Cabe destacar que, gracias a un derecho de petición de Noticias Caracol a la Cancillería de Colombia, se pudo establecer que la razón del ausentismo de Colombia en esa sesión permanente:

“Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del consejo permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, dijo la Cancillería de Colombia.

El expresidente Duque también se pronunció sobre este asunto y afirmó que es preferible un siglo de tensión con Nicaragua que ceder territorio colombiano a la dictadura del Daniel Ortega.

“Es preferible un siglo de tensiones que entregarle territorio Colombiano a la Dictadura de Daniel Ortega. Los límites de Colombia solo se pueden modificar a través de un tratado ratificado por el Congreso. Ojalá el Congreso no se preste para ceder soberanía”, escribió Iván Duque Márquez al dar un retuit a un mensaje en Twitter del periodista Daniel Calderón que dice: “Según Confidencial de Nicaragua, el presidente de Colombia prometió al dictador Daniel Ortega cumplir fallo de La Haya que le quitó parte del mar a San Andrés Islas a cambio de que Ortega liberara a 13 presos políticos, ¿Es cierto canciller Álvaro Leyva Duran?”.

Trino de Iván Duque Márquez sobre fallo de La Haya a favor de Nicaragua.

