Miguel Ángel López declarará como testigo en caso de tráfico de medicamentos

El corredor colombiano se mostró fuerte en la alta montaña. Foto: Astana oficial / Getty Images.

El ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López declarará finalmente ante el juzgado que investiga una red de tráfico de medicamentos como testigo y no como investigado, ya que el magistrado ha acordado dejar sin efecto esa citación inicial prevista para el mes de octubre.

Fuentes jurídicas han informado a la Agencia EFE de que en una resolución judicial dictada este lunes 5 de septiembre, el juzgado número 4 de Cáceres que informa sobre las investigaciones de la Guardia Civil en el marco de una operación sobre tráfico de medicamentos ha dictado que la declaración del ciclista colombiano sea en calidad de testigo y que sea citado una vez termine la Vuelta a España que está disputando.

El nombre del ciclista se vinculó con la denominada Operación Ilex al informar algunos medios de comunicación de que había sido detenido el pasado 22 de julio en el aeropuerto de Madrid, si bien la Guardia Civil solo registró su equipaje en un control rutinario en el marco de sus pesquisas. Pese a ello, fue imputado en la causa y citado a declarar en octubre, una decisión que recurrió su defensa, ejercida por Javier de las Heras Dargel y Alfredo Gómez.

Tras las noticias aparecidas a finales de julio, su equipo, el Astana Qazaqstan, suspendió al ciclista de forma provisional ese mismo día, si bien el pasado 1 de agosto acordó reintegrarle en el equipo ante la ausencia de cualquier hallazgo por parte de las autoridades españolas o de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Sus abogados siempre han negado que fuera detenido en el aeropuerto o que haya tenido relación o participación con hechos delictivos vinculados a la distribución de medicamentos no autorizados ni de cualquier otro producto prohibido. Además, defienden en un comunicado remitido a EFE que el ciclista ha sido siempre “respetuoso” con las normas.

Miguel Ángel López motivado para la tercera y última semana de la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López del Astana Qazaqstan, tercero en una de las etapas más importante la Vuelta a España y sexto de la general, dijo que se siente “motivado” para afrontar con expectativas la tercera semana de carrera, no sin antes recuperar fuerzas en la jornada de descanso de este lunes 5 de septiembre, previo a la llegada al provincia de Cádiz de la última gran carrera del año.

“Lo he intentado otra vez y he recortado algo de tiempo. Lo importante es estar delante. La Vuelta aún no ha terminado, queda la tercera semana con etapas duras y me siento motivado. Ahora toca descansar”, señaló ‘Superman’ en la meta.

‘Superman’ López comandó un ataque a 10 kilómetros de la meta en la más reciente etapa, al cual se unió el español Enric Mas pero que no aportó mucho a sacar la ventaja sino que se limitó a ir a rueda del colombiano hasta a escasos metros de meta en donde atacó para sumar algunos segundos en la bonificación. El boyacense viene mostrando en las últimas etapas de montaña una evolución en su estado de forma que le permite pensar en alcanzar sus objetivos.

“Es importante estar delante, y por supuesto que no renuncio a mis objetivos. Quiero luchar por una etapa, pero también por la general”, dijo el líder de la escuadra asiática.

