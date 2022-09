Esta es el relato del auxiliar que sobrevivió a la masacre de siete policías en el Huila

Esta es la versión del auxiliar de Policía que sobrevivió a la masacre de policías en Huila Foto: Tomada de @GuilleLondono, Twitter.

La masacre de siete policías en el municipio de Neiva, Huila, conmocionó al país y desde entonces las autoridades están investigando cómo sucedieron los hechos. Este lunes 5 de septiembre se conoció la versión del auxiliar Gustavo Esquivel Rojas, el único sobreviviente del atentado perpetuado en el corregimiento de San Luis.

El ataque ocurrió en la madrugada del 2 de septiembre, cuando detonaron un artefacto explosivo mientras los uniformados se trasladaban en una camioneta en la vereda Corozal, ubicada en el corregimiento de San Luis. Después los ultimaron con ráfagas de fusil.

El día siguiente, la Fiscalía General de la Nación informó que los cuerpos de los policías fueron retirados. “En el lugar de los hechos se está realizando la documentación fotográfica y planimétrica, además de la recolección y embalaje de los elementos materiales probatorios encontrados”, señaló en ese entonces el ente investigador; sin embargo, las indagaciones no solo se remiten a los responsables del atentado.

En contexto: Siete policías fueron asesinados en el corregimiento San Luis, en Neiva

La Fiscalía también está averiguando cómo se salvó milagrosamente Gustavo Esquivel Rojas. Según Semana, el ente investigador cuenta con “más de dos horas de grabación y ocho páginas de su versión de los hechos” y el medio de comunicación conoció en exclusiva las palabras del auxiliar.

Según Esquivel Rojas, él estaba en la parte trasera, en el costado izquierdo, de la camioneta de la Policía que sufrió el atentado, pero cuando sintió las explosiones no dudó en saltar del vehículo para salvaguardar su vida. “Yo sentí el bombazo y me tiré, les empecé a disparar y me defendí”, aseguró el uniformado e insistió en que la explosión sucedió en la parte delantera derecha.

Después del enfrentamiento se escondió entre la maleza alejándose de la escena del crimen. “Me tiré al matorral y me tiré a una alcantarilla. Esa alcantarilla me sacó más abajo”, dijo en el relato revelado a Semana. Cuando Esquivel logró salir le pidió ayuda a un campesino.

En ese momento, Gustavo Esquivel aclaró una de las mayores dudas de la Fiscalía: ¿por qué el único sobreviviente del atentado apareció vestido de civil? Según su declaración, fue precisamente ese campesino quien le suministró un atuendo distinto al uniforme de la Policía Nacional. “Llegué a una casa donde un viejito me prestó ropa para cambiarme. Luego llamé a una compañera auxiliar de policía y le conté lo que había pasado”, agregó.

Cabe recordar que Jesús María Esquivel, padre del sobreviviente, habló con Semana sobre el atentado y aseguró que su hijo le había manifestado que tenía miedo por el riesgo que representaba la zona de Neiva. “Que era peligrosa y no sabían qué podía pasar. Habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado. No tengo mucho más conocimiento porque no me pudo decir”, puntualizó el familiar.

Los siete policías que murieron en el atentado

Con respecto a las víctimas del atentado, la Policía dio a conocer la identidad de los uniformados que perdieron la vida en esta masacre. Entre ellos había tres jóvenes que estaban prestando su servicio militar al interior de la institución.

Se trataba del intendente Wilson Jair Cuéllar Losada, el intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez, el patrullero Duverney Carreño Rodríguez, el patrullero Jhon Fredy Bautista Vargas, el auxiliar de policía Santiago Gómez Endes, el auxiliar Cristian Ricardo Cubillos Borbón y el auxiliar Arles Mauricio Pascuas Figueroa

