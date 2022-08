María Camila Osorio quedó en espera: se suspendió su partido de primera ronda del WTA 250 de Cleveland

El partido de María Camila Osorio en el WTA 250 de Cleveland fue suspendido por lluvia. Imagen: AP.

Luego de haber perdido el vuelo que le impidió llegar a tiempo para disputar el Masters 1000 de Canadá, la tenista colombiana María Camila Osorio Serrano volvió a tomar su raqueta para disputar el torneo WTA 250 Tennis In the Land de Cleveland. Con el objetivo de sacarse la ‘espinita’ del pasado Citi Open, donde fue eliminada en segunda ronda por la británica Emma Raducanu, Osorio se enfrentó ante la española Sara Sorribes Tormo en un partido más igualado de lo que esperaba, pero que terminó siendo afectado por las condiciones climáticas.

En el Court número 2 del torneo, María Camila se enfrentó a la ibérica número 48 del ranking de la WTA. En el primer set, intentaron ampliar la ventaja en Games para cerrar el encuentro lo más rápido posible, pero las potentes respuestas de Osorio Serrano y la inteligencia de Tormo hizo que ninguna lograra quedarse con la primera etapa del partido con facilidad.

Tal fue la igualdad entre ambas tenistas, que a la hora y cinco minutos de partido no habían finalizado el primer set. Ambas igualadas en 5 juegos forzaron a la definición del séptimo, pero allí tampoco lograron sacarse diferencias, llegando a la instancia del Tie Break.

Le puede interesar: Los próximos retos del fútbol femenino en Colombia por lo que resta del 2022

Fue entonces donde la ibérica logró imponerse ante la cafetera. Sin importar haber entregado 3 Break Points durante todo el set, Tormo aprovechó la conversión del 60 % de sus primeros servicios en puntos para marcar ventaja, el uso estratégico de enviar pelotas cortas a la malla forzó físicamente a la colombiana, quien perdió concentración y le entregó el primer set a su rival por 7(6)-6(5).

Cuando ambas raquetas se disponían a dar inicio con el segundo set, la lluvia se hizo presente, el asfalto comenzó a humedecerse y por seguridad de las deportistas el partido fue suspendido. En un principio esta decisión se extendió por un total de casi 3 horas, durante este tiempo los organizadores del evento esperaron a que las condiciones climáticas cambiaran para reanudar el encuentro, aun así, esto no sucedió.

Debido a la incesante lluvia, la organización del certamen tomó la decisión de no disputar el resto de encuentros, menos el principal por lo que resta del día. Por medio de una publicación en sus redes sociales, Tennis in the Land confirmó que los partidos que estaban en desarrollo en las canchas alternas al estadio no se reanudarían, mientras que para aquel enfrentamiento de la plaza más grande, esperarían un poco más para continuarlo.

Sin embargo, debido a la poca mejoría del clima, decidieron de una vez por todas cancelar todos los partidos. El enfrentamiento entre la francesa Alizé Cornet y la ucraniana Dayana Yastremska, quienes llevaban 32 minutos de juego en el Motorola Edge Stadium, también fue cancelado. Cornet estaba cerca a ganar el primer set, llevaba un marcador de 6-2 a favor antes de que comenzara el diluvio.

La organización del torneo no específico la hora en la que ambos partidos definirán su cierre, sin emargo confirmó que la jornada de juego iniciará en horas de la mañana.

La posible rival de María Camila, dado caso pueda remontar su partido, será la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, la número 36 del mundo, quien cumplió con su tarea de vencer a su similar de Serbia, Aleksandra Krunic con parciales de 7-6 y 6-1.

SEGUIR LEYENDO: