Independiente Santa Fe confirmó la llegada de un uruguayo en el periodo de fichajes de jugadores libres

Independiente Santa Fe confirma la llegada de un uruguayo en el periodo de fichajes de jugadores libres

Independiente Santa Fe confirmó la llegada del jugador uruguayo Jonathan Barboza al equipo dirigido por Alfredo Arias. Su contratación se da luego de no llegar a un acuerdo con el colombiano Yeison Gordillo, quien regresó a Colombia con el pase en su poder tras la falta de pago de San Lorenzo de Argentina. El volante que se vincula como jugador libre llega a petición del propio entrenador ‘cardenal’ y la firma del contrato dependerá de los resultados en los exámenes médicos.

Jonathan ya sabe lo que es jugar en la Liga Colombiana, pues uno de sus primeros clubes como profesional fue el Independiente Medellín en el segundo semestre del 2018. Su paso es poco recordado pues tan solo jugó 10 partidos en el equipo que era dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano. Las cifras de su paso por Colombia indican que en seis partidos fue titular y recibió una tarjeta amarilla. El partido debut oficial fue en la victoria 2-0 ante Boyacá Chicó el 30 de julio del 2018.

El jugador estuvo presente en el entrenamiento del jueves 18 de agosto y aunque no hizo ejercicios con todo el plantel, si se realizó los exámenes médicos para posteriormente firmar el contrato que lo vinculará con el equipo ‘cardenal’ por el próximo semestre. Acerca Jonathan Barboza se refirió el entrenador Alfredo Arias en el encuentro con los medios de comunicación, previo al partido contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

“Veníamos un buen tiempo buscando lo de Barboza. Es un jugador mixto, cumple las dos funciones. Todo depende de que se ponga en forma y de las necesidades del equipo. Lo importante es que compita por la posición y nos dé una opción más”.

El uruguayo Jonathan Barboza, volante de 31 años que llega en calidad de agente libre proveniente del Montevideo Wanderers y ha jugado en Liverpool de Montevideo, club en donde debutó, FC Lugano de Suiza, Sud América, Cerro CA, Progreso, todos en Uruguay, e Irodotos de la segunda división de Grecia.

Las salidas en el cuadro cardenal incluyeron a referentes del vestuario como Yulián Anchico y Francisco Meza, así como a Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Jerson Malagón, Harold Gómez, Leonardo Pico, Jhon Velásquez y José Ortí z. En lo que se refiere a las contrataciones, llegaron junto con Arias los jugadores José Aja, Geisson Perea, Jeferson Rivas, José Enamorado y Óber Almanza . Santa Fe marcha en la cuarta posición con 12 puntos, a tres del líder Millonarios. Tras siete fechas disputadas, el rojo de la capital completa tres victorias, tres empates y una sola derrota.

Once Caldas desmiente interés por Giovanni Moreno

A través de sus redes sociales, Once Caldas aclaró a la opinión pública el presunto interés del cuadro de Manizales por hacerse con los servicios del volante Giovanni Moreno, ex Atlético Nacional. A través de un comunicado, él ‘blanco blanco’ de Manizales manifestó que hasta el momento no se han contactado con el jugador, ni realizado una oferta formal.

“Once Caldas se permite informar a la opinión pública que no hemos establecido contacto con el jugador Giovanni Moreno, ni con su empresario para concretar alguna negociación. Desmentimos todas las noticias que circulan en redes sociales y medios de comunicación sobre su posible vinculación a nuestro equipo”

En el mismo comunicado, el club aprovechó la oportunidad para desmentir situaciones que utilizan el nombre del club para realizar estafas:

“Por otro lado, informamos que hemos tenido conocimiento sobre una modalidad de estafa en la cual personas inescrupulosas y a través de redes sociales están utilizando el buen nombre de la institución, sin ninguna autorización, para solicitar consignaciones de dinero a través de la plataforma Nequi a cambio de obtener acceso de por vida para asistir al estadio”.

