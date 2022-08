En mina de Buriticá, comisión de la Gobernación asegura que no se han encontrado mineros atrapados

En mina de Buriticá no fueron entregados los cuerpos de supuestos mineros atrapados en el socavón

Desde el pasado lunes 15 de agosto la mirada estaba puesta sobre el municipio de Buriticá en el departamento de Antioquia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; la senadora Isabel Zuleta y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, encabezaron ese lunes la comisión que se desplazó al municipio de Buriticá para buscar soluciones a la problemática minera que se presenta en el municipio.

Según explicó el gobernador de Antioquia, en su momento, en conversaciones hechas con la Administración municipal, representantes de la empresa Zijin Continental Gold y la comunidad minera asentada en el municipio, se definió retomar de manera urgente las labores de rescate a un número indeterminado de mineros que presuntamente quedaron atrapados tras un derrumbre generado por labores no autorizadas de dicha empresa, situación que más adelante fue desmentida por la multinacional China.

Luego de tomar esta decisión, se realizó un recorrido con un de equipo de expertos de salvamento minero y su acción humanitaria de verificación de los lugares en los cuales se ha indicado que, supuestamente, se encontraban cuerpos de mineros desaparecidos en el municipio de Buriticá.

La tarea emprendida por el grupo de expertos, no pudo ser concretada porque un grupo de personas indeterminadas no permitieron la búsqueda.

Según detalló Zapata Quijano, en este punto el Personero se separó unos 50 metros para “tener un contacto con personas indeterminadas, quienes rechazaron la continuidad de la acción humanitaria con amenazas y anunciaron que el miércoles 17 de agosto harían entrega de los cuerpos que estaban buscando”.

<b>Los cuerpos de los presuntos mineros desaparecidos no fueron entregados</b>

Al final de la tarde del miércoles 17 de agosto, día en que las personas que aún no han sido identificadas indicaron que entregarían los cuerpos de los mineros, Luis Fernando Suárez, secretario SERES de Seguridad Humana y Gobierno, indicó que esto no se concretó y que además la comisión ingresó a la mina, se encontraron con hombres al interior y no se efectuó la entrega.

“Atentos a la evolución de la comisión de verificación y el salvamento minero, quienes pudieron ingresar desde la mina de Zijin Continental Gold, tuvieron contacto con personas que están al interior de la mina, no hubo entrega de cuerpos o de cadáveres o de personas que presuntamente estarían atrapadas en esta mina. Esta es una situación compleja, seguimos atentos al desenlace de la situación en Buriticá, acompañando al alcalde en el marco del Puesto de Mando Unificado y acompañando las decisiones que sean necesarias”, declaró Luis Fernando Suárez.

Adicionalmente, el secretario SERES de Seguridad Humana y Gobierno fue enfático en la reunión de trabajo que tuvo con el Ministro de la Defensa Nacional, al cual le presentaron la compleja situación que hay en este municipio: “a nuestro juicio está agotada la vía del diálogo y hemos pedido que el Ministerio de la Defensa de manera directa ordene la intervención”, dijo Suárez.

“Seguimos insistiéndole a la comunidad que desbloquee las vías, que no sigan acudiendo a las vías de hecho que están afectando a la población de Buriticá y obviamente al proyecto minero de Zijin Continental Gold. Desde el Gobierno de Antioquia tenemos toda la disposición a seguir en las vías del diálogo, pero si necesitamos ese gesto de buena voluntad, que desbloqueen las vías”, finalizó el secretario de Seguridad Humana.

