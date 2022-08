Presidencia explicó por qué el presidente Petro no asistió al evento con las Fuerzas Militares

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional el día de su posesión en Bogotá, Colombia, 7 de agosto, 2022. Presidencia de Colombia/vía REUTERS. ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO, CRÉDITO OBLIGATORIO, NO ARCHIvOS NO REVENTAS

Fuertes cuestionamientos recibió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por cuenta de la inasistencia a la ceremonia de reconocimiento de las tropas y de la cúpula que eligió en las Fuerzas Militares de Colombia. A través de redes sociales, en la cuenta de Twitter de Presidencia, se explicó que el nuevo jefe de estado no podría asistir al evento y que se reprogramaría para este fin de semana.

Eran más de 1.000 uniformados que estaban en el evento, eso sin contar a sus familias, miembros del Gobierno e invitados especiales que se quedaron esperando la llegada del presidente de Colombia.

“La Ceremonia de Reconocimiento de Tropas, a la que tenía prevista asistir el presidente Gustavo Petro este martes, ha sido reprogramada para el fin de semana con su asistencia”, señaló el tuit a las 5:37, más de media hora después del inicio previsto del evento.

Sobre este hecho ha dos versiones, la primera es que por otros compromisos de índole político le fue imposible asistir a la ceremonia, mientras que fuentes cercanas a la Presidencia y al Pacto Histórico le explicaron a Semana que la inasistencia del presidente tiene que ver con que aún faltaba la expedición de varios decretos que permitieran “el pleno sustento del acto normativo”, en el cual también se iba a presentar la nueva cúpula militar.

Se esperaba no solo que el presidente asintiera a mirar el evento con las tropas, sino que el presidente Gustavo Petyro hablara más a fondo de va a hacer la política de “seguridad humana” durante su cuatrienio en como jefe del Estado colombiano.

Tampoco asistió a la posesión de sus ministros de Justicia y las Tics

La agenda del presidente Gustavo Petro también estaba estaba marcada por las posesiones de los ministros de Justicia, Néstor Osuna; y de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna. Dicho acto se iba a realizar, en primera instancia, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, fue movido para las 3 de la tarde y sobre las 2, se anunció su aplazamiento.

Cabe mencionar que al mandatario no solamente le falta posesionar estos funcionarios; también tiene pendiente nombrar a un nuevo ministro de las TIC, pues Mery Gutiérrez, quien ya había sido delegada por Petro para esta cartera, no se pudo posesionar por una demanda que tiene contra el Estado. De hecho, cuando se realizó el primer consejo de ministros, el pasado 8 de agosto, no fue mencionada.

Esta no es la primera vez que el presidente de Colombia deja plantado a alguien después de haber ganado las elecciones el pasado 19 de julio. Por ejemplo, el pasado dos de agosto se conoció que el mandatario tendría una cita con más de 500 alcaldes de toda Colombia a las 9 de la mañana en el Hotel Tequendama que se encuentra ubicado en el centro de Bogotá.

El evento empezó con la presencia de Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco , quienes lideraron el encuentro y posteriormente anunciaron que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, no podría asistir a la reunión por t6emas de agenda.

Lo anterior fue considerado como un desplante del nuevo jefe de Estado con los alcaldes de zonas alejadas a las grandes urbes que-sobre todo- tuvieron que u8tilizar diferentes medios de transporte para cumplirle a la cita de Gustavo Petro.

