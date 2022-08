María Isabel Urrutia aseguró estar preocupada por la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024

Bogotá. 01 de Agosto de 2022. Entrega de balance del Informe Final del Empalme Presidencial en el hotel Tequendama. En la foto: María Isabel Urrutia. (Colprensa-Mariano Vimos)

María Isabel Urrutia, primera deportista en ganar una medalla de oro olímpico para Colombia, fue confirmada como la ministra de Deporte de Gustavo Petro en el inicio de su etapa presidencial. La histórica deportista concedió a la W Radio su primera entrevista a cargo de la cartera de Deporte en Colombia, allí se refirió a lo que serán los próximos cuatro años de trabajo, el presupuesto inicial que tendrá y sus preocupaciones al llegar al ministerio.

La ex pesista, ganadora de la medalla de oro en Sidney 2004, integró la comisión encargada del empalme entre el gobierno entrante y el saliente de Iván Duque. Sobre lo que encontró durante estos días destacó los proyecto “misionales” del grupo saliente, aunque hizo énfasis en que no se dejo nada “extraordinario”. Además fue muy clara en que no hay un plan claro de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 y bromeó con que ante una eventual mala participación no se pidiera su renuncia:

“Río fue el mejor momento de nosotros como colombianos, Tokio fue muy bueno en paralímpico pero no en Convencional. Tengo la preocupación, de una vez lo digo, para que no me pidan la renuncia cuando no ganemos cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que seguir apoyando, eso está financiado y el estado lo sabe, pero debemos reunirnos con el Comité Olímpico Colombiano para saber cual es el aporte de ellos, solo veo el aporte estatal”.

Otro de los proyectos claves durante su función como ministra de Deporte será garantizar una liga profesional de fútbol femenino, tal y como lo expresó Gustavo Petro en un trino tras ser elegido como nuevo presidente de Colombia. María Isabel Urrutia aseguró que se trabajara de la mano de la ministra de Trabajo para que las futbolistas colombianas tengan una estabilidad laboral digna:

“Nos toca unirnos, no entorno a la Liga porque eso existe, es a como le garantizamos a muchas mujeres que hagan parte de esa liga (...) Es con la Ministra de Trabajo, porque ellas tienen un tema laboral. Así la Liga dure un mes deberían pagarles el año completo. A mí como mujer que llegué a un deporte de hombres, me tocó lo mismo que están viviendo ellas, es un tema que conozco y ya estoy trabajando con los actores correspondientes al tema”.

Otro de los frentes en los que trabajará el ministerio del Deporte durante el mandato de Gustavo Petro será en dejar un compendio de leyes que estructuran el deporte hoy en día. Para ello Urrutia ya se ha sentado con quienes radicaron el proyecto para armar una política de estado que sea duradera y aprovechar lo realizado por el gobierno saliente. Así mismo, la nueva ministra espera poder estructura de mejor manera los programas que acogen a la ‘viejas glorias del deporte colombiano’.

“Nosotros hicimos un pacto por el deporte, es el pacto que vamos a construir desde el Ministerio. Hoy estamos las glorias del deporte y eso debemos reorganizarlo. La ley dice que debe ser del ciclo olímpico, medallista mundial pero hay quienes se quedan en el camino y hay que mirar como ayudarles”.

Por último, María Isabel se refirió al presupuesto asignado inicialmente a su cartera, pero fue clara en que se debe buscar la manera de contar con mayor cantidad de recursos económico, “No hemos hablado, sabemos que nos toca como 3.4 billones, pero se que el va a entender y le vamos a explicar al congreso porque la importancia de buscar una cooperación internacional”.

