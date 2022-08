Gustavo Bolívar reveló que le dio plata a Gustavo Petro para financiar su segunda campaña presidencial

Gustavo Bolívar contó cuando Petro rechazó su apoyo económico, aunque luego se lo recibió. Foto: Tw Bolivar.

Bien es sabido que el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, es uno de los más fieles escuderos del presidente electo Gustavo Petro. No por menos se ha enfrentado ferozmente a varios de los detractores que el entrante mandatario tiene. Sin embargo, su amistad empezó con un préstamo que el uno le hizo al otro.

Así lo reveló el mismo Bolívar en una entrevista con el periodista Yamid Amad, donde dio a conocer que en el 2012, cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro de su cargo como alcalde de Bogotá, él mismo se ofreció a darle fondos para que se mantuviera mientras solucionaba el escándalo que, se podría decir, lo lanzó a la fama política.

“Quiero decirle que lamento mucho lo que le está pasando y que yo lo puedo apoyar económicamente mientras le devuelven el sueldo”, contó Bolívar sobre los fondos que le ofreció a Gustavo Petro, quien rechazó esos dineros pero que más adelante decidió aceptar.

Desde el 2012 hasta el 2017 no se supo si Bolívar y Petro se volvieron a ver. Sin embargo, el también escritor reveló que en el segundo intento de Petro por ser presidente de Colombia en el 2017, el en ese entonces líder del partido Colombia Humana recurrió a él para que le diera la plata que le había prometido para financiar uno de los métodos que le permitía competir por suceder al entonces jefe de Estado Juan Manuel Santos.

Gustavo Petro y el senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. Fotos: REUTERS (Carlos Parra) / Colprensa (Camila Díaz)

No obstante, no fue Petro el que le pidió la plata directamente al hoy cabeza de lista en el Senado del petrismo, sino fue la asistente del hoy electo presidente quien se atrevió a solicitarle a Bolívar los fondos.

“Sabemos que usted le hizo una oferta a Gustavo [Petro] hace unos años de un dinero, y hoy sí lo necesitamos porque vamos a recoger firmas para inscribir la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia, pero no tenemos el dinero”, aseguró el congresista.

Como dice el dicho, Bolívar “ni corto ni perezoso” accedió a entregarle el dinero a su hoy jefe político. Sin embargo, se desconoce el monto total. Lo que sí se supo es que Petro no quedó contento con que le mandaran la plata, así que decidió agradecerle personalmente al hoy senador por los fondos entregados y recibió una propuesta que jamás esperó.

“¿Por qué usted no me acepta estar en la lista al Senado que quiero conformar?”, le pregunto, supuestamente, Petro a Bolívar, a lo que él se mostró renuente porque se iba para los Estados Unidos a trabajar en su exitosa carrera como escritor. No es para menos, el escritor saltó a la fama por su libro Sin Tetas no Hay Paraíso.

Foto de archivo. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habla después de recibir su credencial por parte del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 23 de junio, 2022. REUTERS/Luisa González

Ante la negativa de Bolívar, Petro se habría mostrado inconforme a esa contestación y le insistió: “Piénselo, porque al Senado hay que llevar gente de bien, que tenga modos de vivir sin necesidad de robar. Usted ha sido uno de ellos”, contó Bolívar sobre su conversación con el líder del Pacto Histórico, hoy partido de gobierno.

Es más, hasta contó que también lo llamó la representante a la Cámara, de Alianza Verde, Katherine Miranda, quien le dijo que supuestamente Antanas Mockus lo quería ver legislando. Otro que también le pidió que fuera congresista fue el periodista Hollman Morris, que se quemó en las pasadas legislativas.

Finalmente, tras idas y vueltas, Gustavo Bolívar aceptó, compitió en el 2018 por una curul, la obtuvo por la llamada Lista de la Decencia y ahora es una de las figuras más representativas -y polémicas- del proyecto político de Gustavo Petro, quien dirigirá al país desde el próximo domingo 7 de agosto cuando asuma el poder.

Así lo contó Bolívar en el minuto 5:30:

