Exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos se habría reunido con paramilitares para hablar de “limpieza social”

Luis Alfredo Ramos, condenado a 8 años de prisión por parapolítica. Foto: Colprensa

El testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del sargento del Ejército Jorge Eliécer Valle, adscrito en el pasado a la agrupación de Fuerzas Especiales en Medellín, terminó salpicando al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en el que se alude que sostuvo reuniones con paramilitares para acordar una “limpieza social”.

La W radio conoció la documentación de la Procuraduría General de la Nación sobre los falsos positivos perpetrados por las Fuerzas Especiales en Medellín, allí reproduce el relato de Valle, además, se habla de la reunión, en la que estuvo el sargento con el coronel Beismarck Salamanca y los ‘paras’ ‘Ernesto Báez’ y ‘Carlos Pesebre’.

“Ahí estuvo Báez, estuvo Albeiro, dijeron va a llegar el doctor, ahí fue donde estuvo el doctor Ramos, el doctor Ramos ( Luis Alfredo Ramos) no se acordará de mí, porque eso fue una reunión que cuadraron para poder eso que iban haciendo limpieza en Medellín, ese día estuvo Ernesto Báez, estuvieron un poco de paramilitares con quienes me reuní”, señala el relato del compareciente, le señalaron a la W.

El sargento del Ejército Jorge Eliécer Valle declaró que vio a exsenador Luis Alfredo Ramos con el propietario de la empresa de transporte intermunicipal “La Bellanita”, Hugo Albeiro Quintero, quién fue sentenciado por paramilitarismo.

“Estaba con Albeiro, hablando, y yo por allá y fue cuando me tocaron el tema (...) Albeiro era, él estuvo preso por paramilitarismo, es el dueño o era el dueño de transportes La Bellanita”, detalló ante la jurisdicción.

Valle afirmó que se habló de “la limpieza, de los barrios que nosotros no pudiéramos subir, que estuviéramos pendientes de apoyar a la gente que estaba limpiando las comunas”.

La Procuraduría, en ese escrito conocido por la W Radio afirmó pidió a los jueces ahondar sobre la “limpieza social” y los falsos positivos en Medellín, ya que varias declaraciones de las Fuerzas Especiales de Medellín han señalado la perpetración de asesinatos conocidos como “limpieza”.

Valle señaló a la abogada Blanca Bohórquez, adscrita, según él, a la Defensoría Militar, de generar presiones para que él diera este testimonio. Según Valle, la litigante lo visitó en su celda para sugerirle que se abstuviera de hablar, cuando los delató ante la Fiscalía.

“Cuando yo empecé el proceso con la doctora Bohórquez, ella trató de que yo no fuera a aceptar los cargos y que no involucrara a tal persona, que no hablara de tal persona, yo lo tengo muy claro y sé que ella fue al centro de reclusión donde yo estaba y me habló de ese caso, me dijo: usted no puede decir eso, vamos a pelear y yo le dije no, yo voy a decir la verdad”, afirmó Valle ante las autoridades judiciales.

Valle también declaró ante los magistrados que -cuando ya había entrado en vigencia la jurisdicción- otro litigante del Fondo de Defensa Técnica para Militares, también llamado Fondetec, no quiso presentarle su solicitud de sometimiento: “no me pareció bueno lo que me quiso decir con respecto al proceso que yo llevo, entonces pues uno se pone a preguntar, FONDETEC no es una buena defensa”. El fondo señaló a la W radio que este sargento nunca ha sido usuario de ese Fondo de Defensa para militares.z

