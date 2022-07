Críticas a proyecto de ley de normalizar las llamadas Guardias Campesinas presentado por exmiembros de las Farc

Partido Comunes radicará 28 proyectos ante el Congreso. Foto: Twitter Sandra Ramírez.

El Congreso de la República ha recibido una avalancha de proyectos luego de su posesión el 20 de julio. Dentro de varias iniciativas radicadas por diferentes partidos se encuentran propuestas que desean reducir la desigualdad laboral, corrupción en cargos públicos e inclusive regular el trabajo de las personas que laboran como modelos webcam.

Pero tal vez la más polémicas de las propuestas fue la que plantearon los miembros del Partido Comunes, movimiento creado a raíz del Acuerdo de Paz. Los exintegrantes de las extintas Farc y ahora resocializados en la vida política presentaron una iniciativa para formar Guardias Campesinas en el territorio nacional.

En el proyecto radicado el 25 de julio se aprecia como el documento señala que estos grupos se generan cómo: “mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”.

Al respecto la Senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez, indicó que las guardias tendrán un enfoque civil por lo que no se deben alarmar y comparar con grupos armados, además indicó que en varias partes del territorio nacional estas guarias indígenas ya están conformadas debido a la condiciones sociales y de orden público en las regiones.

“Es un proyecto de ley para reconocer esos procesos comunitarios que no son de ayer sino que las comunidades han venido construyendo desde hace mucho tiempo debido al abandono Estatal, dado lo que se ha visto y vivido en el territorio. Son guaridas campesinas de carácter civil, especificamos que no son armados y su función debe ser la defensa de derechos humanos, la defensa del medio ambiente, del territorio. Hoy ha procesos de guardias en varios departamentos, lo tenemos en el Norte de Santander, en el Valle, en Putumayo, Guaviare, Caquetá, Nariño y en el Cauca”, indicó la senadora en la emisora radial La W.

Uno de los sectores que está más alarmado con esta propuesta presentada por los Comunes es el Centro Democrático, el partido de extrema derecha ha indicado que hay un alto porcentaje de riesgo que esto sea el inicio de nuevas milicias o CONVIVIR.

( Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada CONVIVIR fueron agrupaciones de seguridad privada que funcionaban en diferentes fincas campesinas y ganaderas. Iniciativa promovida por Álvaro Uribe Vélez a mediados de los 90 en Medellín, terminaron convirtiéndose en grupos armados con estrechos lazos con los paramilitares y acusados de múltiples violaciones a derechos humanos ).

El Senador del Centro Democrático Christian Garcés, indicó a La W los presuntos riesgos que generaría darle un poder a través de la ley a civiles para proteger: “Pienso que en Colombia se libra desde el acuerdo de paz una lucha entre la legalidad y la ilegalidad, pienso que el avance del narcotráfico es claro. Este proyecto va a terminar beneficiando entre otras cosas la protección de cultivos de coca. También va a generar conflicto entre la Policía y Comunidades. Hay que tener cuidado cuando se termina empoderando a ciudadanos mediante la ley para asumir verbos tan importantes como la ‘protección’ ‘defensa’”.

Por su parte la polémica Senadora Paloma Valencia le dijo Farc al movimiento Comunes e indicó que esto sería el inició de nuevas milicias de izquierda. “La FARC proponen crear ejércitos paramilitares de izquierda legalizados en el territorio nacional”, trinó junto a la evidencia del proyecto presentado por el partido político.

Por su parte el Senador Gallo del Partido Comunes le recordó a la senadora que ahora son un movimiento político y que la derecha debe aceptar la derrota sufrida.

“Senadora @PalomaValenciaL, no sigan engañando a la gente, usted sabe que las FARC ya no existen; @ComunesCol es un partido legal, no sigan agitando el miedo como estrategia para sembrar el odio y el fanatismo. Aprendan de la derrota que acabaron de sufrir”, trinó Julián Gallo.

