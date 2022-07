La jugadora de la selección Colombia que tuvo que pedir permiso en su trabajo para jugar con Colombia la Copa América de 1998

La santandereana hizo parte de la primera nómina de Colombia que participó de una Copa América.

Este sábado, la selección Colombia femenina jugará el partido más importante de su historia, al enfrentarse a Brasil en la final de la Copa América en el Alfonso López de Bucaramanga. Para este encuentro se espera aforo y apoyo total a las “Chicas superpoderosas”, quienes buscarán dar la vuelta olímpica ante la “verdeamarela”, vigente campeona y máxima ganadora del certamen continental.

A pesar de los obstáculos que ha venido teniendo el fútbol femenino en el país, las mujeres no se han rendido en su lucha por ser escuchadas y tener una liga digna con garantías laborales que les permita crecer como profesionales y tener los mismos derechos que los hombres.

La primera participación de una selección Colombia en la Copa América fue en 1998, cuando el torneo se llamaba Campeonato Sudamericano Femenino, que aquel año se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina. Esta edición contó con las diez selecciones asociadas a la Conmebol.

El combinado nacional fue dirigido por Juan Carlos Gutiérrez Sánchez, que anteriormente había estado al frente de la selección Bogotá y fue el elegido por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para afrontar este primer reto de un seleccionado femenino a nivel continental.

De esa primera selección Colombia, hizo parte Nancy Mora Cardozo, quien se desempeñó como delantera, en ese entonces tenía 33 años. Su llamado a la Tricolor fue bastante curioso, ya que inicialmente no iba a integrar la nómina viajera que participaría del campeonato en territorio argentino.

Mora Cardozo nació un 17 de agosto de 1964 en Bucaramanga, su primer contacto con la pelota no fue en el césped sino en el pavimento en el que mostró sus dotes practicando microfútbol. Desde temprana edad sintió el gusto por el deporte, dado que también jugó baloncesto, y tuvo varias apariciones en el atletismo en 100 y 200 metros.

Es licenciada en educación física de la Universidad de Pamplona y su convocatoria a la selección Colombia fue por presión de la prensa en cabeza de José Luis Alarcón y Carlos Antonio Vélez, quienes hicieron cambiar de opinión a Juan Carlos Gutiérrez, entrenador que finalmente optó por llamarla.

“Les dije: ‘Ya la selección lleva una semana y yo me he sacrificado tanto tiempo, que he luchado por estar en esa selección y no me han llamado e inmediatamente en el programa Zona de Candela fue posible que Juan Carlos, el técnico en ese momento, me convocará ese mismo día y viajará al día siguiente a la ciudad de Bogotá”, afirmó para Infobae.

La primera Copa América de una selección Colombia fue en 1998. Foto: Nancy Mora

No obstante, Nancy tenía que pedir permiso en su trabajo para poder ausentarse los días en los que iba a estar concentrada con Colombia, por lo que sus compañeros tuvieron un gran gesto y cubrieron sus horas para que ella pudiera viajar a Argentina.

La delantera fue parte de la primera selección Colombia que participó de una Copa América. Foto: Nancy Mora

“Al convocarme tenía que buscar las personas que me ayudaran como lo fueron mis compañeros, que en estos momentos ellos nunca han sabido, pero les doy infinitas gracias porque suplieron mi carga académica y al secretario de Educación de ese momento me dio el permiso para conformar la primera selección Colombia (sic)”.

De igual manera, la exdelantera manifestó que se siente orgullosa del presente del fútbol femenino en Colombia pese a sus dificultades.“Valió la pena el sacrificio nuestro de todas las que iniciamos el fútbol en Colombia, dejamos un legado importante y por eso se logró en la sub-17, sub-20 y mayor ir a los mundiales (sic)”, agregó.

Fue la primera selección que participó de la Copa América. Foto: Nancy Mora

