Sara Uribe revela lo difícil que fue volver a los medios y agradeció a sus seguidores el respaldo

Sara Uribe agradeció por el respaldo que recibió al volver a los medios, tras participar en Colombiamoda. Foto: Instagram @sara_uribe

No han sido días fáciles para Sara Uribe, quien recientemente confirmó el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo, Jacobo, después de practicarle una cirugía de extracción de las amígdalas. Emocionada, con lágrimas en su rostro y orgullosa de poder volver a trabajar en lo que sabe hacer, la paisa envió un emotivo mensaje a las mujeres.

Por estos días se realiza en la ciudad de Medellín la feria de moda más grande del país: Colombiamoda + Colombiatex de las Américas en su edición 2022, y al terminar una jornada de trabajo, la modelo paisa rompió en llanto al poder volver al ruedo como presentadora.

Según mencionó la también empresaria, constantemente le pedía a Dios que le devolviera su trabajo, para así poder demostrar la capacidad que tiene y el talento, por lo que después de muchas oraciones esta oportunidad le fue concedida para participar en Colombiamoda.

“Yo a veces decía: ¡Señor!, devolveme mi carrera, devolveme mi vida, trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que yo sé hacer, por favor yo te lo pido”, expresó inicialmente la también empresaria.

Además, recordó los difíciles momentos que atravesó junto al padre de su hijo, pues se sentía perseguida y sin la capacidad de encontrar el camino en su profesión. Cabe recordar que Sara Uribe sostuvo una relación con Fredy Guarín, con quien tuvo a su primogénito, Jacobo.

“Me daba miedo ir a las ferias, miedo de salir a la calle o que me mataran o que me lincharan o que me hicieran daño, me da miedo salir a una discoteca, ir a un baño sola porque de pronto me podían golpear o arañar, o tratarme mal”, agregó Uribe en medio de lágrimas al recordar el turbio pasado que la acompañó.

Le puede interesar: Johan Mojica seduce a un grande: el Barcelona lo estaría evaluando como un fichaje a bajo precio

Luego de recordar estos episodios que marcaron su vida junto al deportista, agradeció el cariño que le han entregado sus seguidores en las últimas apariciones que ha tenido en las diferentes ferias que se han organizado, como Expobelleza y ahora, Colombiamoda, asegurando que la gratificación más grande es: “no mereces que te trates mal, que te des demasiado amor, mereces llegar cansada a tu casa porque desde la mañana estoy parada en tacones”.

Y agregó que al final de las dificultades, después de sobrepasar todo lo que ocurrió con su vida en el pasado, regresa a casa a compartir con su hijo con la felicidad del deber cumplido y que todo lo que pasó, fue el aprendizaje para tomar fuerzas y continuar el camino por difícil que este pareciera.

“Hoy lloro de felicidad porque ustedes son muy lindos conmigo… estoy muy chillona, pero es de alegría porque yo miraba al cielo y yo le decía ‘yo sé que esto es gracias a vos (Dios)’ y yo sé que sí, es gracias a él. No se olviden de que él existe y que te va a sacar para limpiar tu nombre, va a limpiar tu vida, tu casa, te lo juro que él lo va a hacer, yo tenía que pasar por todo lo que pasé para aprender muchas cosas, pero confié más en él y sigo confiando en él”, aseveró Uribe.

A continuación, puede ver el mensaje que compartió Sara Uribe con sus seguidores:

La presentadora agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores para poder volver a su trabajo

Esta publicación de Sara Uribe rápidamente obtuvo algunas reacciones de mujeres en redes sociales, quienes afirmaron que en algún momento de sus vidas se han sentido como la presentadora, entendiendo el proceso por el que se encuentra, mientras que otras simplemente se dedicaron a lanzar críticas por aparecer llorando y lamentándose por lo ocurrido.

SEGUIR LEYENDO: