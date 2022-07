Las denuncias de las futbolistas Isabella Echeverri y Melissa Ortíz que les habrían costado el veto de la Federación

El día que Isabella Echeverri y Melissa Ortíz denunciaron actos irregulares en la Federación Colombiana de Fútbol

A través de un video en Twitter publicado en 2019, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, jugadoras en su momento de la Selección Colombia Femenina, denunciaron presuntas irregularidades y cobros ilegales a las deportistas por parte de técnicos. Las jugadoras señalaron en ese entonces a la Federación Colombiana de Fútbol de despedir a quienes habían realizado intentado denunciar. La pieza gráfica volvió a ser viral ahora en medio de la realización de la Copa América en Colombia.

“Nos sentimos amenazadas. No nos pagan. Ya no nos dan vuelos internacionales. Los uniformes son viejos y usados. La Federación ha cortado jugadoras por hablar. Un empleado trató de venderme mi propia camiseta. Ya no tenemos miedo. Estamos aquí para hablar”, dicen las deportistas en el video, y advirtieron que vendrán más publicaciones.

Daniela Montoya, actualmente capitana de la selección Colombia en la Copa América, había denunciado que en el Mundial Canadá 2015 les prometieron a cada una 3.200 dólares por avanzar a octavos de final, pero nunca les dieron el dinero. Como consecuencia, en los siguientes Juegos Olímpicos de 2016 el director técnico de ese momento, Felipe Taborda, dejó por fuera a Montoya, además argumentando una lesión en la jugadora.

Entre otras de las irregularidades que denuncian están las “convocatorias paralelas”, en las que algunas jugadoras deben asumir todos los costos de sus viajes. “Cuando empecé mi proceso sub 20, a mí no me convocaron. Yo voy y me muestro como una ‘jugadora invitada’ y tuve que pagar por el hotel y todas mis cosas para que me tuvieran en cuenta”, contó Echeverri a El Tiempo.

Las jugadoras denunciaron desde el 2019 lo sucedido en el fútbol femenino de Colombia, lo cual les costó su llamado a posteriores procesos en la selección

Las jugadoras también denuncian que les cobraban las camisetas de la Selección y las ponían a pagar su transporte aéreo internacional si jugaban en el exterior. Y señalan de estas irregularidades al director técnico Taborda, quien ahora dirige al equipo femenino de Cortuluá. Luego de estas jugadoras, Yoreli Rincón fue otra de las jugadoras que se fue en contra de los dirigentes del fútbol colombiano, esto luego de conseguir la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila.

La volante, ahora en la Sampdoria de Italia, reclamaba los premios económicos producto de su participación. Esto le costó a la jugadora nuevos procesos en la selección Colombia, ahora dirigida por Nelson Abadía. En su momento el entrenador dijo que ninguna jugadora fue vetada del equipo nacional y que a cada una le llegaría su momento de integrar la convocatoria:

“Yo no conozco el primer técnico que sea tan tonto de saber que tiene unas extraordinarias jugadoras y no las llame... No hay veto, eso sí, es más disposición técnica”. Y agregó, haciéndolo aún más llamativo: “Eso en realidad depende de la capacidad, y por supuesto, del momento actual en el que esté la selección”.

Misma suerte habría tenido Natalia Gaitán, quien fue la capitana del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Lima en el 2019. La jugadora quedó por fuera de las convocatorias de los juegos de preparación para la Copa América y por ende tampoco fue tenida en cuenta para el importante torneo en el que Colombia disputará la final contra la selección de Brasil:

Frente a este anuncio, la centrocampista del Sevilla de España publicó un mensaje en sus redes sociales en el que no ocultó la tristeza por quedar fuera del listado.

“Soñaba con jugar en mi país, en el césped de mi tierra, frente a los ojos de mi familia, mis amigos y de todas esas nuevas promesas del fútbol que me recuerdan a mí cuando tenía 15 años. Con gran tristeza veo como este sueño no se hará realidad; tenía mucha ilusión y muchas ganas de estar en la Copa América, clasificar al mundial y ganar el campeonato”, se puede leer en la descripción de la foto que Gaitán publicó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “A toda la selección, muchos éxitos, sus sonrisas serán la mía y sus triunfos los celebraré como propios. Estoy segura que será una participación histórica y que el fútbol colombiano se hará sentir con fuerza. Siempre ha sido y será un honor vestir la camiseta de la selección y representar a mi país y jamás dejaré de soñar con ello”.

SEGUIR LEYENDO: