Técnico de la selección Colombia Femenina se refirió a la clasificación al Mundial de Brasil 2027

Conferencia de prensa de Angelo Marsiglia, seleccionador de la selección Colombia Femenina. El evento se realizó en Cali tras la clasificación del equipo al Mundial de la FIFA Brasil 2027 - crédito @FCFSeleccionCol/X

Angelo Marsiglia, estratega de la selección Colombia Femenina, celebró la clasificación al Mundial Brasil 2027 tras el triunfo 1-0 ante Uruguay el viernes 5 de junio de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, y resumió el alivio del plantel: “Hoy te puedo decir que nos quitamos una tonelada de encima, porque ya estamos en el mundial”.

El entrenador agradeció el respaldo luego del resultado que aseguró el cupo y enfatizó el nuevo objetivo inmediato del equipo: “Ahora, obviamente, como bien lo dices y como todo el mundo lo espera y obviamente nosotros también lo queremos hacer, es ir por el título“.

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Sobre el partido definitorio, Marsiglia sostuvo que Colombia buscará imponer su plan desde el inicio: “Ganar ese partido, porque tenemos con qué, y lo vamos a proponer de la mejor manera”.

El DT también adelantó que el cuerpo técnico evaluará a jugadoras que no terminaron en plenitud el encuentro ante Uruguay: “Recuperar algunas que no terminaron muy bien el partido, el caso Linda, el caso Jorelyn”.

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En cuanto a la propuesta para la final, explicó cuál será la prioridad táctica: “La idea es hacer un planteamiento que nos dé la posibilidad de generar opciones de gol, poder marcar y poder llevarnos el título para todo un país que se lo merece”.

Ángelo Marsiglia a cargo de la dirección técnica de la selección Colombia Femenina - crédito Conmebol

Partido de clasificación

La clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2027 se definió en el estadio Pascual Guerrero. El único tanto del encuentro llegó temprano, en el minuto 13, gracias a una jugada colectiva que dejó a la jugadora Gisela Robledo frente al arco para vencer a la guardameta Agustina Sánchez y asegurar la victoria por 1-0.

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Con este triunfo, la Tricolor alcanzó 17 puntos, cifra que le otorga el primer boleto sudamericano a la próxima Copa del Mundo y la consagración como líder de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. El resultado fue doblemente valioso, ya que la igualdad entre Argentina y Perú en un partido simultáneo consolidó el primer lugar para las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

El técnico Marsiglia sorprendió al ubicar a Linda Caicedo en el centro del ataque, relegando a las bandas a Daniela Montoya y Gisela Robledo. Este ajuste permitió que Colombia manejara la posesión desde el inicio, circulando el balón para abrir espacios en la defensa uruguaya.

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La clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2027 se definió en el estadio Pascual Guerrero. El único tanto del encuentro llegó temprano, en el minuto 13, gracias a una jugada colectiva que dejó a la jugadora Gisela Robledo frente al arco para vencer a la guardameta Agustina Sánchez y asegurar la victoria por 1-0 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El gol que definió el partido nació de una proyección por la banda derecha de Jorelin Carabalí, que asistió a Leicy Santos. Santos habilitó a Robledo, que ingresó en velocidad y definió con precisión ante la salida de Sánchez. Desde ese instante, el público en Cali celebró una clasificación que se percibía inminente.

Tras el gol, el equipo colombiano administró el balón y cerró espacios en defensa. Uruguay, por su parte, priorizó el orden y buscó capitalizar errores rivales, aunque sin generar peligro real durante la primera mitad.

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El segundo tiempo presentó un cambio de dinámica: la selección charrúa adelantó líneas y presionó la salida de la Tricolor, lo que dificultó la fluidez en el juego colombiano. En ese contexto, Daniela Montoya estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo tras un tiro de esquina, pero Sánchez respondió con seguridad. La respuesta uruguaya llegó en un contraataque que fue neutralizado por Manuela Vanegas.

La selección Colombia femenina le apuesta todo en esta triple jornada de abril en la Liga de Naciones para clasificar al Mundial 2027 - crédito FCF

El desarrollo del encuentro se vio interrumpido por lesiones y revisiones arbitrales. Vanegas debió abandonar el campo en camilla, aunque regresó poco después, mientras que Linda Caicedo fue sustituida en el minuto 76 tras una molestia física, lo que permitió el ingreso de la debutante Michelle Vásquez. En el tramo final, el VAR anuló un segundo gol de Leicy Santos por una infracción previa de Wendy Bonilla, que recibió tarjeta amarilla.

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