Colombia

Fuego amigo en Medellín deja dos policías muertos y tres capturados en medio de un procedimiento

La investigación preliminar señala fallas graves en la coordinación y deja al descubierto vacíos en procedimientos civiles

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En un hecho que conmueve a la comunidad, un experimentado oficial de policía perdió la vida al enfrentarse a delincuentes en el barrio Laureles, marcando un trágico día para la seguridad ciudadana - crédito Colprensa
La uniformada, de 38 años, integraba el grupo de Automotores de la Sijin y actuaba de civil junto a otro agente en Laureles-Estadio, antes de ser llevada a un centro asistencial - crédito Colprensa

Dos integrantes de la Policía Nacional fueron asesinados la noche del 5 de junio de 2026, en el barrio Laureles/Lorena de Medellín, durante un procedimiento en el que un uniformado de la misma institución les disparó al confundirlos con delincuentes.

El ataque, ocurrido hacia las 10:30 p. m., dejó como víctimas a Yuli Milena Giraldo Morales, subintendente de 38 años, y John Alexander Zapata Vásquez, patrullero de 26 años, mientras la ciudad ajusta sus cifras de homicidio en lo que va de 2026.

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Las autoridades precisaron que el doble homicidio se registró en la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando Giraldo y Zapata seguían el rastro de una camioneta robada.

Un intendente jefe, adscrito al Grupo de Protección a Personas y de descanso, los habría confundido con ladrones, lo que desencadenó el tiroteo.

El documento exige que los uniformados agoten mecanismos menos lesivos antes de recurrir a armas de fuego, bajo un modelo de uso diferenciado y proporcional de la fuerza - crédito John Paz/Colprensa
Entre los detenidos están el intendente jefe que habría disparado, un comerciante bajo protección y un acompañante que estaban en la camioneta intervenida, mientras se definían responsabilidades y posibles móviles del caso - crédito John Paz/Colprensa

Tras los hechos, fueron capturadas tres personas: el intendente jefe, un comerciante protegido y un acompañante. La policía incautó tres pistolas calibre 9 milímetros y cuatro celulares, elementos que pasan a ser parte del proceso de investigación, según conoció Blu Radio.

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Confusión y capturas tras el enfrentamiento

Según información de las autoridades, citadas por Blu Radio, Giraldo y Zapata iban vestidos de civil para ubicar la camioneta reportada como robada.

Al llegar, el intendente jefe, presente en el interior del vehículo, los identificó erróneamente como delincuentes y disparó contra ellos y les causó heridas fatales.

Ambos integrantes del grupo de Automotores de la Sijín fueron trasladados a un centro asistencial, donde murieron debido a la gravedad de las lesiones.

También fueron detenidos un comerciante –protegido del intendente– y un amigo suyo, que estaban dentro de la camioneta intervenida, según Blu Radio.

Las identidades y funciones de los capturados permanecen en reserva mientras avanza el proceso judicial.

Investigación y repercusiones en Medellín

La FM destacó que la Fiscalía General de la Nación y el CTI asumieron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Las capturas por secuestro y extorsión aumentaron un 6 % en 2025, según el balance oficial - crédito Ejército Nacional
Los elementos quedaron como evidencia dentro del proceso judicial por el hecho ocurrido en la comuna 11, luego de la intervención por un vehículo reportado como robado y el traslado de las víctimas al hospital - crédito Ejército Nacional

Las autoridades no han confirmado aún el grado de responsabilidad de los detenidos ni los móviles finales del crimen.

Datos oficiales muestran que, con los hechos del 5 de junio, Medellín acumuló 114 homicidios en lo que va de 2026, una disminución de 34 respecto al anterior año en la misma fecha, lo que equivale a 23% menos, según el medio citado.

Sin embargo, el asesinato de Giraldo y Zapata aumentó a cuatro el número de funcionarios policiales asesinados en la ciudad durante 2026, en contraste con solo uno en igual periodo de 2025.

Los organismos judiciales continúan reuniendo pruebas para determinar el nivel de implicación de cada uno de los capturados y precisar cómo ocurrió el enfrentamiento.

La ciudad de Medellín registra en 2026 la tasa de homicidios más baja del país

Medellín alcanzó en 2026 la menor tasa de homicidios del país, con 111 casos en lo corrido del año y una tasa de 4,19% por cada 100.000 habitantes, un resultado que el secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía atribuyó a un modelo de intervención sostenida que combinó seguimiento semanal, coordinación entre autoridades, más inversión y despliegue focalizado en los territorios de mayor complejidad, según explicó al medio El Tiempo.

La reducción equivale a cerca de 25% frente al mismo periodo anterior, de acuerdo con los indicadores del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia.

Las proyecciones de cierre se ubican cerca de 9,85% por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional, según el mismo sistema.

El grupo de jóvenes entre 14 y 25 años continúa concentrando una proporción importante de las víctimas de homicidio en Medellín, aunque con disminución frente a 2023 - crédito Sisc
El grupo de jóvenes entre 14 y 25 años continúa concentrando una proporción importante de las víctimas de homicidio en Medellín, aunque con disminución frente a 2023 - crédito Sisc

El balance de seguridad divulgado en la ciudad también muestra disminuciones en hurto, atraco, extorsión y lesiones personales. La violencia intrafamiliar es el único indicador que aumenta levemente, según los datos del Sisc.

Villa sostuvo ante El Tiempo que la caída de los homicidios y de otros delitos responde a un esquema de gestión “delito por delito, territorio por territorio”. Según el funcionario, ese modelo se apoya en monitoreo semanal, articulación institucional y fortalecimiento de las capacidades operativas.

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