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Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

El “Guajiro” quiere seguir en su mejor momento a nivel deportivo, tras una buena campaña con el Bayern Múnich en la temporada 2025-2026

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La selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación mundialista en la historia, y en la edición del Mundial de Norteamérica 2026 contará con el delantero Luis Díaz como la principal figura en su plantilla.

En este contexto, el atacante del Bayern Múnich se prepara para disputar su primera Copa del Mundo, y después de la buena temporada que tuvo con los “Gigantes de Baviera”, Díaz espera que la “Tricolor” tenga una buena campaña en Estados Unidos, México y Canadá, ya que confía en sus compañeros y el trabajo del argentino Néstor Lorenzo.

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
El atacante del Bayern Múnich se prepara para disputar su primera Copa del Mundo con la selección Colombia-crédito Lina Gasca/Colprensa

En entrevista con la periodista Melissa Martínez de Espn, Luis Díaz dijo que Colombia hará un gran Mundial en la Copa del Mundo de 2026, y vinculó esa expectativa con el proceso que lo llevó a la selección a crecer y a conseguir resultados importantes.

El futbolista sostuvo que la selección cuenta con “una gran equipo y cuerpo técnico”. En esa misma respuesta, atribuyó la expectativa sobre el torneo al recorrido reciente del plantel y al crecimiento del grupo, pese a la mala fecha FIFA en marzo de 2026 después de las derrotas ante Croacia y Francia:

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“Yo sé que tenemos una gran Selección, tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Así como te dije, hemos hecho un proceso digno y muy bueno porque hemos sacado resultados muy importantes y hemos crecido demasiado. Hay que seguir de esa misma manera. Vamos a conseguirlo, vamos a hacer un gran Mundial. Yo tengo muchísima fe que lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr y vamos a darle muchísima alegría al pueblo colombiano”.

En la misma charla con Espn, Díaz también proyectó su lugar dentro del equipo en una etapa que, según señaló, puede ser la última Copa del Mundo para varios referentes de la selección. El delantero afirmó que asume la responsabilidad de liderar en lo futbolístico y de acompañar a sus compañeros fuera del campo.

El jugador colombiano describió la cercanía del torneo como la concreción de una aspiración de infancia.

“Para mí es como ese sueño de pequeño, ¿sabes? De que está muy cerca, de que ya está entrando aquí, la sensación de que está el Mundial ahí, a la vuelta de la esquina. Yo les decía a los compañeros hace poco en la Selección, esto pasa volando y en realidad es así, estamos a nada del Mundial”.

La autocrítica de Luis Díaz después de las derrotas ante Croacia y Francia

Las derrotas ante Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo de 2026, dejaron dos preocupaciones en el entorno de la selección Colombia: se reveló después de los juegos que el estado de salud de James Rodríguez no era el mejor y no estaba en condiciones en esos partidos, y la forma de jugar de la "Tricolor" dejó preocupación entre sus hinchas y la prensa deportiva del país- crédito Tommy Gilligan/Imagn Images
Las derrotas ante Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo de 2026, dejaron dos preocupaciones en el entorno de la selección Colombia: se reveló después de los juegos que el estado de salud de James Rodríguez no era el mejor y no estaba en condiciones en esos partidos, y la forma de jugar de la "Tricolor" dejó preocupación entre sus hinchas y la prensa deportiva del país- crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

El delantero añadió que la preparación no se limita al aspecto táctico o técnico y explicó que la responsabilidad de cada uno de los futbolistas de la selección Colombia y el trabajo en los pequeños detalles en los juegos hacen que la parte colectiva sea fundamental para el éxito del equipo:

“Con responsabilidad, cada uno en lo que tiene que hacer, en todos los sentidos, no solamente en lo futbolístico; también en lo físico, en lo personal, en sus hogares, en todo. Porque los pequeños detalles hacen muchísimo sentido. Llegar bien en todos los sentidos va a hacer de que nosotros hagamos un buen Mundial”.

Al referirse a las derrotas ante Francia y Croacia, Díaz explicó que esos partidos deben leerse en un contexto distinto al del trabajo cotidiano en un club y remarcó que en la selección hubo poco tiempo de trabajo, lo que no permitió trabajar en la planificación o corregir los detalles de los partidos.

“Son contextos diferentes. Es normal. En la selección uno muy poco trabaja como lo trabaja en el club porque tuvimos ocho días de concentración, no te da tiempo de planificar muchísimas cosas, de corregir muchísimas cosas. Te sientes frustrado más porque sientes que todos podemos dar más. Nos tocó así, toca aprender ahora, toca también aprenderles buenas cosas a ellos, que también es importante, y dejar lo malo a un lado”.

El recuerdo que quiere dejar Luis Díaz en la hinchada de la selección Colombia

Luis Díaz dijo a ESPN que quiere ser recordado como una leyenda de Barrancas, de Colombia y de la selección por el legado de su carrera-crédito Agustin Marcarian/REUTERS-Foto de archivo
Luis Díaz dijo a ESPN que quiere ser recordado como una leyenda de Barrancas, de Colombia y de la selección por el legado de su carrera-crédito Agustin Marcarian/REUTERS-Foto de archivo

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Díaz llevó la respuesta al plano familiar, territorial y nacional. El jugador dijo que trabaja para que su familia se sienta orgullosa y para que su trayectoria quede asociada con lo que hizo por Barrancas (La Guajira), por la selección y por Colombia.

“Quiero que mi familia se sienta súper, súper orgullosa de lo que he hecho durante todo este camino del fútbol. Que me recuerden como, no sé, ese pilar fundamental de la familia que sacó la cara por el pueblo, por Barrancas, por la selección, por todo un país. Que cuando me retire, la verdad, quede satisfecho con lo que hice, con lo que logré, con las cosas que conseguí”.

En esa misma respuesta al medio, el futbolista fijó una meta para el cierre de su carrera.

“Con que digan, este ha sido el mejor jugador de nuestro país, de mi pueblo. Para eso yo trabajo, para que mi familia se sienta feliz y satisfecha con esas cosas que yo hago dentro del campo. Me siento completo hoy en día, entonces yo quiero que me recuerden como que wow, este ha sido una leyenda”.

Díaz cerró su reflexión en la entrevista con Melissa Martínez de ESPN con una idea de legado para los futuros futbolistas que lleguen a la selección Colombia.

“Quiero terminar mi carrera y dejar un legado, una huella, que digan, no, este muchacho o Lucho hizo grandes cosas no solamente por sus clubes, sino también por su país. Y eso es lo que quiero lograr, que un día yo pueda retirarme y estar tranquilo y que me recuerden por lo que hice, por lo que fui, por lo que dejé y por el legado ese”.

Estos son los partidos de la fase de grupos de Colombia

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Colombia debutará en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán, el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México- crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benza) 6:30 p.m. (hora de Colombia)

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