Así se cuidan los policías del plan pistola del Clan del Golfo en Montería

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

Han sido varios los titulares que han rondado en la prensa nacional respecto a atentados cometidos por parte de grupos armados al margen de la ley en contra de las autoridades nacionales. Este entramado de acciones violentas hacen parte de un plan pistola que estaría adelantando el Clan del Golfo para terminar con la vida de los uniformados a cambio de sumas de dinero.

Ante esta amenaza, la Policía Nacional ha tenido que implementar nuevas estrategias de patrullaje para proteger la vida de sus miembros activos. El coronel Gabriel García, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, explicó en qué consisten:

“En el manual de patrullajes urbano y rural para la Policía Nacional aparecen unas técnicas de patrullajes que se utilizaban en la década de los noventa y los 2000, donde el parrillero va de espalda con el piloto. Estamos ya haciendo las primeras pruebas, ya que esto obedece a una pericia que debe tener, tanto el conductor como el tripulante”, indicó el coronel.

Justamente este lunes falleció la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, que había resultado herida el pasado 23 de julio tras una emboscada ocurrida en Yarumal, Antioquia, atribuido al Clan del Golfo. La uniformada se movilizaba con su compañero de trabajo, el subintendente Sergio Yepez Páez, quien falleció en el mismo hostigamiento.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, informó desde su cuenta oficial de Twitter sobre el deceso de la patrullera y se comprometió a que la institución dará con los responsables.

“Es un compromiso (...) con su familia, policías y Colombia dar con el paradero de los criminales que en un repudiable y cobarde acto criminal asesinaron a nuestra patrullera, mientras cumplía su deber. Nos duele a todos”, expresó a través de esa red social.

¿En qué consiste el plan pistola?

En uno de sus más recientes trabajos periodísticos, el Noticiero del Canal RCN reveló detalles del que sería el violento plan para asesinar a integrantes de las fuerzas públicas del país. Entre sus evidencias, hay audios en lo que se escuchan órdenes para ejecutar a la mayor cantidad de uniformados. Según se sabe, se ofrecen hasta 20 millones de pesos por cada policía asesinada.

“Que lo que se meta, que le voleen clavo, eso no les niegue, que no les nieguen (…) Comandantes urbanas, militares, todo lo que asome las narices por ahí, “chupeteao” nuevamente, pa’ darles duro es duro (...) A dar sorpresas, no que se la den. Y que cualquier cosa, armando el transmayo, que lo que se meta que le voleen clavo, que eso no les niegue, que no les nieguen”, se escucha en uno de los audios que expuso ese medio de comunicación.

De acuerdo con lo que dicen las autoridades, este plan pistola tendría como objetivo poner en evidencia la inconformidad que tienen aquellas estructuras criminales con las acciones de las autoridades que los han golpeado directamente, por ejemplo, la captura y extradición de alias Otoniel. Inicialmente se estaba pagando entre dos y cinco millones de pesos por asesinar a los uniformados, sin embargo, fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien confirmó que la cifra había crecido considerablemente.

“A todos aquellos que se han atrevido a poner precio a la vida de un héroe, les advertimos que los vamos a perseguir hasta el último momento de este gobierno para capturarlos y judicializarlos”, señaló el ministro Molano al advertir que serían cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, estarían detrás de las órdenes violentas.

En lo que va corrido del año, hasta este 25 de julio, la lista de uniformados asesinados asciende a 34 y 68 heridos.

SEGUIR LEYENDO: