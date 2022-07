Colombia exportó 10 millones de dólares en bebidas alcohólicas en los primeros cinco meses del 2022

Las exportaciones de más de US$10 millones en los cinco primeros meses del año representan un crecimiento de 34% frente al mismo periodo de 2021. FOTO: Getty Images

Entre enero y mayo de 2022, un total de 28 empresas de 10 departamentos de Colombia exportaron 10 millones de dólares en bebidas alcohólicas a 21 países. Esto corresponde a un crecimiento de 34 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se vendieron 7,4 millones de dólares, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, con análisis de ProColombia.

Se destacan las compras de Ecuador, que crecieron más de 250 %, Estados Unidos (+15,4 %), España (+ 1.136 %), Perú (106,5 %) y Chile (365 %). En tanto que los departamentos más exportadores fueron Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Bogotá, Quindío, Atlántico, Magdalena, Bolívar y Tolima.

Al mirar por productos, los licores de anís, ron, cerveza de malta y whisky resultaron como algunos de los más adquiridos por compradores internacionales.

“La industria de bebidas alcohólicas de Colombia tiene una amplia trayectoria a nivel nacional y está teniendo una participación cada vez más interesante en mercados internacionales. De igual forma, nuevos jugadores han aparecido y han ganado importantes reconocimientos en el exterior”, aseguró la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.

Vale destacar que en Estados Unidos, uno de los países que más compra estas bebidas colombianas, se ha logrado diversificar la oferta exportadora en los últimos años. Por ejemplo, en 2014 se exportaban seis productos de bebidas alcohólicas, mientras que en 2021 se exportaron 14.

Colombia se destacó en los “Óscar” de las bebidas alcohólicas

El buen momento exportador del sector también se ve reflejado en premios que ha obtenido Colombia en los últimos tiempos. A finales de junio de este año, la empresa paisa Juniper, que nació en la Comuna 13, se ganó doble medalla de oro con un gin tonic listo para consumir, en el San Francisco World Spirits Competition, los premios “Óscar” de las bebidas alcohólicas. Asimismo, ganó otro galardón que es Best of Class como mejor gin tonic del mundo.

“Nuestro gin tonic Es un coctel embotellado que no deja de tener la frescura de uno recién hecho y que tiene ingredientes naturales de Colombia. Estos premios han llamado la atención de varios compradores internacionales. Actualmente exportamos a Costa Rica, con la ayuda de capacitaciones y cursos de ProColombia, y esperamos llegar a cinco más en el corto plazo”, describió uno de los cofundadores de Juniper, Juan David Zapata.

El empresario agregó que “soñamos con llegar a Asia también porque es un mercado de lujo y a un país como Japón donde valoran los ingredientes latinoamericanos”.

Así mismo, en 2021, en ese mismo certamen de San Francisco World Spirits Competition, el aguardiente Mil Demonios fue reconocido como una bebida Super Premium con una medalla de oro a la calidad de la bebida producida por la empresa colombiana 1000D Spirits S.A.S.

Otro de los grandes logros recientes de esta industria fue la primera exportación de vino de una empresa colombiana a China, a cargo de PDC Vinos y Licores SAS (Pedro Domecq). Fueron 23.000 litros de vino de uva Isabella, cultivada en Valle del Cauca, hacia el puerto Yantai, en la provincia de Shandong, China. El cargue se efectuó después de meses de negociaciones y levantamiento de todos los procesos necesarios para la primera exportación de vino de una empresa colombiana.

Por otro lado, la Empresa de Licores de Cundinamarca lanzó el Aguardiente Nectar Dorado, que surge como un homenaje a la tradición y orígenes colombianos. “Este aguardiente novedoso, sin azúcar, con notas tropicales y jugosas frutales con una mezcla de sabores a maracuyá, coco y mango está siendo exportado a Estados Unidos con 7.000 botellas de esta edición”, indicó la compañía.

SEGUIR LEYENDO: