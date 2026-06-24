Colombia

Secretaria de Cultura de Cali salió en defensa de ‘Mulumba Vea’, tras su presencia en el partido de Colombia y RD Congo: “Antídoto contra la ignorancia”

La también periodista caucana Mabel Lara cuestionó a quienes invalidaron el acto que realizó Michel Kuka Mboladinga, más conocido en redes sociales como “Lumumba Vea”, durante el juego del Mundial 2026 que se disputó en Jalisco el martes 23 de junio

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- créditos @mabellaranews/IG | archivo REUTERS/Siphiwe Sibeko
El ciudadano congoleño permaneció inmóvil durante todo el encuentro en el mismo lugar, y realizó una pausa durante el entretiempo - créditos @mabellaranews/IG | archivo REUTERS/Siphiwe Sibeko

Luego de lo que fue la sufrida victoria 1 a 0 de la selección Colombia ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026 la noche del martes 23 de junio, un lamentable hecho empañó el triunfo y la clasificación de la Tricolor.

¿El motivo? Los comentarios y ataques en contra de Michel Kuka Mboladinga, más conocido en redes sociales como “Lumumba Vea”, el ciudadano y animador congoleño que emula la figura del dirigente político Patrice Lumumba, primer ministro del país africano que logró la independencia de Bélgica en 1960.

Por esta razón, la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Cali y periodista Mabel Lara se refirió a los hechos, además del hincha colombiano que, en medio del partido, trató de impedir que Mboladinga siguiera inmóvil desde la grada del estadio en Jalisco, donde permaneció en la misma posición durante los 90 minutos alentando a República Democrática del Congo.

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“Sorprendentes los mensajes cargados de prejuicios frente al hincha congoleño que homenajea a Lumumba y que nos recuerda que el mundo es enorme y detrás de cada símbolo hay memoria”, inició la funcionaria caucana el mensaje que compartió a través de su perfil en X la mañana del miércoles 24 de junio.

- crédito @MabelLaraNews/X
Lara reaccionó a los ataques en contra del ciudadano y animador congoleño a través de redes sociales la mañana del miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @MabelLaraNews/X

Por lo anterior, Lara agregó que actividades como “viajar, leer y conocer otras culturas no es un lujo: es el mejor antídoto contra la ignorancia”.

Al final de su publicación, Lara afirmó que la reflexión como sociedad en general precisa de un “principio básico ciudadano: NOS toca educarnos”.

Esto dijo “Lumumba Vea” tras la caída de RD Congo con Colombia

La República Democrática del Congo tuvo el martes en Guadalajara a Michel Kuka Mboladinga, el hincha conocido como “Lumumba Vea”, para alentar ante Colombia en un partido que puede dejar al equipo africano primero del grupo K del Mundial 2026 tras su empate 1-1 con Portugal y la victoria colombiana por 3-1 sobre Uzbekistán.

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La presencia del fanático fue incorporada a la delegación oficial después de que los propios futbolistas pidieran su inclusión, y tras superar un período de cuarentena por el virus del ébola.

A su vez, la Federación de Fútbol de República Democrática del Congo confirmó la noticia y el presidente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autorizó que el viaje, el alojamiento y las entradas fueran cubiertos por la organización.

Michel Kuka Mboladinga le hizo un homenaje a Patrice Lumumba, líder anticolonialista y el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo. Esto ocurrió durante la Copa Africana de Naciones en su edición 35, que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

El anuncio público lo hizo el propio Mboladinga el viernes 19 de junio de 2026 en su cuenta de Instagram, donde informó que todo estaba listo para viajar a México.

El lunes 22 de junio compartió otro video ya en territorio mexicano, en la previa del partido de la segunda fecha.

En ese registro relató un encuentro en el aeropuerto con un seguidor colombiano que también había llegado para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México, Canadá 2026. “Al llegar al aeropuerto de México, me encontré con ese amigo colombiano que no para de hablarme de Colombia y el Congo”, escribió.

El hincha se volvió un símbolo durante la Copa Africana de Naciones

La notoriedad de “Lumumba Vea” creció durante la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Allí su imagen recorrió portales deportivos por su forma de alentar: permanecía inmóvil durante los partidos, vestido con atuendos llamativos, y levantaba el brazo derecho con la palma extendida.

Ese gesto remite a Patrice Lumumba, primer ministro del Congo tras la independencia, figura central de la lucha anticolonial y asesinado en 1961 después de apenas 80 días en el poder.

El apodo “Lumumba” surgió entre hinchas y medios por ese homenaje explícito al líder histórico.

Mboladinga explicó el sentido de su papel con una definición directa en diálogo con BBC: “Soy un artista, soy un animador, por eso hago esto, es mi trabajo”, dijo el congoleño que lleva 12 años repitiendo ese acto en cada partido de su selección.

- crédito Ulises RUIZ / AFP
El hincha congoleño fue captado por la transmisión oficial de la FIFA durante el encuentro entre Colombia y RD Congo que terminó con victoria de la Tricolor 1 a 0 - crédito Ulises Ruiz / AFP

Su presencia se volvió tendencia en la fase de grupos y en los octavos de final del torneo africano, donde el conjunto congoleño fue eliminado por Argelia.

Después de alcanzar repercusión internacional, declaró al mismo medio británico: “Gloria a Dios, estoy muy feliz por eso”.

El ritual tiene una mecánica fija: “Mulumba Vea” permanece rígido durante los 90 minutos y solo vuelve a moverse cuando termina el partido, o en el entretiempo. Recién entonces saluda al público y se mezcla con los aficionados que buscan fotografiarse con él.

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