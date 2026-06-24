Colombia

Un plan candado frustró el robo de un vehículo en Bogotá: capturado un extranjero, aprehendido un menor e incautada un arma

El operativo permitió interceptar a dos sospechosos, recuperar el automotor en minutos e incautar un revólver calibre 38 con cinco cartuchos

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La Policía Nacional recuperó un vehículo tras un atraco en Antonio Nariño - crédito MEBOG
La Policía Nacional recuperó un vehículo tras un atraco en Antonio Nariño - crédito MEBOG

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió recuperar un vehículo que, presuntamente, acababa de ser robado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

La intervención de los uniformados dejó además la captura de un ciudadano extranjero de 20 años, la aprehensión de un adolescente de 16 años y la incautación de un arma de fuego que habría sido utilizada durante la acción delictiva.

Los hechos ocurrieron cuando las unidades adscritas a la estación de Policía Antonio Nariño fueron alertadas sobre el posible hurto de un automóvil. De inmediato, y con apoyo de la central de radio de la institución, se activó un operativo de cierre de vías conocido como “plan candado”, estrategia que permitió ubicar el vehículo y evitar que los sospechosos escaparan.

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La persecución se desarrolló específicamente en el sector de la calle 18 Sur con carrera 17, donde los ocupantes del automotor intentaron evadir el cerco policial. Según la información entregada por las autoridades, durante la maniobra de fuga los sospechosos habrían intentado deshacerse de un arma de fuego para evitar ser vinculados con el hecho.

Un ciudadano extranjero de 20 años fue capturado por el hurto de un automóvil en el sur de Bogotá - crédito MEBOG

El procedimiento se convirtió en una operación clave para neutralizar la huida y recuperar el automotor en cuestión de minutos, evitando que fuera trasladado a otro punto de la ciudad.

El mayor Nilson Rodríguez, comandante encargado de la Estación de Policía Antonio Nariño, explicó cómo se desarrolló la intervención y destacó la coordinación entre las patrullas y la central de comunicaciones.

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“Gracias a la oportuna reacción de las unidades de la estación Antonio Nariño y la Central de Radio de la Policía Nacional, se inició plan candado, dejando como resultado la recuperación de un vehículo que presuntamente habría sido hurtado por la modalidad de abajo de atraco. Durante el procedimiento en la calle dieciocho sur con carrera diecisiete, los ocupantes del vehículo intentaron emprender la huida y tratando de deshacerse de un revólver con cinco cartuchos”, señaló el oficial.

Las autoridades informaron que la acción policial permitió interceptar a los sospechosos antes de que abandonaran la zona y durante la inspección se logró ubicar el arma que, presuntamente, fue arrojada por los ocupantes mientras intentaban escapar de los uniformados.

El plan candado evitó que un carro robado fuera trasladado a otro punto de Bogotá - crédito MEBOG
El plan candado evitó que un carro robado fuera trasladado a otro punto de Bogotá - crédito MEBOG

El revólver calibre 38 contaba con cinco cartuchos y quedó bajo custodia de las autoridades como elemento material probatorio dentro de la investigación que ahora adelantan los organismos judiciales.

La Policía confirmó que el operativo concluyó con la captura de un hombre de nacionalidad extranjera y la aprehensión de un adolescente, quienes deberán responder ante las autoridades competentes por los hechos materia de investigación.

“La efectiva reacción de los uniformados permitió la materialización de una captura de un ciudadano de veinte años, extranjero, así como la aprehensión de un adolescente de dieciséis años. El arma de fuego fue incautada y el vehículo recuperado fue devuelto a su propietario. De igual manera, el adulto capturado y el adolescente fueron dejados a disposición de autoridad competente”, agregó el mayor Rodríguez.

La recuperación del automotor representa un resultado importante para las autoridades en medio de las estrategias desplegadas para combatir el hurto de vehículos en la capital del país. Este tipo de delitos continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente cuando los delincuentes recurren a la intimidación con armas de fuego para despojar a las víctimas de sus pertenencias.

La Policía recuperó un carro robado en minutos - crédito MEBOG
La Policía recuperó un carro robado en minutos - crédito MEBOG

Las investigaciones continuarán para determinar la participación de los capturados en este caso y establecer si estarían vinculados con otros hechos similares ocurridos en diferentes sectores de Bogotá.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo que pueda afectar la seguridad de las comunidades.

Gracias a la denuncia ciudadana y a la rápida activación del operativo, las autoridades lograron frustrar la huida de los presuntos responsables y devolver el vehículo a su propietario, mientras avanza el proceso judicial contra los involucrados.

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