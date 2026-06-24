Colombia

Aficionado congoleño entonó el himno de su país rodeado por hinchas colombianos: el video del momento y los elogios a la actitud de la Tricolor

El gesto se registró en el partido frente a la selección Colombia durante el Mundial de 2026, cuando las gradas quedaron en silencio en los actos protocolarios y el video circuló en las redes sociales

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Hinchas de la Selección Colombia guardaron silencio durante los actos protocolarios del partido ante la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026 - crédito @Gongora65Jorge/X

En el Mundial de Fútbol 2026, un gesto durante los actos previos al partido entre Colombia y la República Democrática del Congo captó la atención de los aficionados: un hincha congoleño entonó el himno de su país, rodeado por seguidores colombianos que optaron por el silencio y el respeto, abrazando así el momento con una actitud fraternal.

La imagen de los colombianos acompañando en silencio al aficionado de la RDC rápidamente se difundió en redes sociales, donde fue interpretada como una muestra del ánimo solidario que caracteriza a la hinchada.

El episodio se sumó a una serie de acciones destacadas por su carga emotiva y su mensaje integrador.

Estos momentos reflejan que los valores del deporte van mucho más allá del resultado en el campo: la convivencia, el aprendizaje y la integración cultural fortalecen la experiencia colectiva, permitiendo que el Mundial sea recordado por el espíritu de fraternidad y el respeto entre naciones.

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Un aficionado de la República Democrática del Congo entonó el himno de su país rodeado por una multitud de colombianos en el Mundial de 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez/Captura video
Un aficionado de la República Democrática del Congo entonó el himno de su país rodeado por una multitud de colombianos en el Mundial de 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez/Captura video

El episodio entre Colombia y la RDC, así como la escena con el niño uzbeko, ilustran cómo la convivencia pacífica y el respeto mutuo pueden prevalecer en el marco de la competencia internacional. En ambos casos, el comportamiento de la hinchada colombiana fue destacado como ejemplo de hospitalidad y calidez.

El avance de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó sellado tras un partido exigente en el estadio de Guadalajara. El equipo sudamericano consiguió la clasificación con una victoria ajustada sobre la República Democrática del Congo, resultado que le permitió mantenerse en la cima del grupo K.

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El encuentro, disputado la noche del 23 de junio, exigió a Colombia un esfuerzo considerable para sumar su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos. El marcador mínimo reflejó la dificultad del compromiso, pero garantizó el cumplimiento del primer objetivo: asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Actualmente, la selección suma seis puntos, con cuatro goles a favor y uno en contra, lo que le otorga una diferencia de +3. Este saldo ya no será clave como criterio de desempate, dado que únicamente Portugal podría igualar a Colombia en puntos en la última jornada.

La próxima cita para el equipo será en Miami, donde se enfrentará a Portugal en un duelo que despierta expectativa entre los aficionados. Ambos conjuntos partían como favoritos, tanto en las apuestas como en el sorteo realizado en diciembre de 2025, para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Luego del encuentro en el estadio de Guadalajara, todo quedó listo para la pelea en la última jornada para definir los clasificados a los dieciseisavos de final - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Luego del encuentro en el estadio de Guadalajara, todo quedó listo para la pelea en la última jornada para definir los clasificados a los dieciseisavos de final - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Emotivo video en el estadio Azteca: aficionados colombianos abrazaron a niño de Uzbekistán que lloraba tras la derrota en el Mundial 2026

La escena que más ha circulado tras el debut de Colombia en el Mundial 2026 no ocurrió en la cancha, sino en una de las tribunas del estadio Azteca. Un niño, hincha de Uzbekistán, fue captado en video mientras lloraba desconsolado al finalizar el encuentro, rodeado de hinchas rivales que, lejos de celebrar solo su victoria, se acercaron para reconfortarlo.

El video, ampliamente difundido en redes sociales, muestra cómo el menor sostiene una réplica del trofeo del Mundial mientras intenta contener las lágrimas. A pocos metros del césped, el resultado deportivo quedaba en segundo plano. Los aficionados de la selección colombiana, al notar la tristeza del niño, lo rodearon y comenzaron a corear, al unísono, el nombre de “Uzbekistán”.

Este gesto de empatía colectiva se impuso sobre los goles y la euforia del triunfo. En el partido, la selección colombiana se impuso 3-1, con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz ante más de 80.000 espectadores. Sin embargo, la reacción en las gradas generó una respuesta igual de potente en la conversación digital.

En la grabación, la multitud deja de lado la rivalidad por unos minutos para abrazar al joven hincha visitante. “Uzbekistán”, coreaban, en una muestra de respeto que terminó siendo protagonista del día. La escena evidencia cómo, en ocasiones, la pasión futbolera puede dar paso a la solidaridad y a la comprensión entre seguidores de distintas nacionalidades.

Hinchas colombianos consuelan a un pequeño aficionado de Uzbekistán tras el partido en el Estadio Azteca, en una escena que se volvió viral por el gesto de respeto y solidaridad en el Mundial 2026 - crédito @433/X

El video se transformó rápidamente en uno de los contenidos más compartidos del torneo, desplazando por momentos el análisis del juego y los nombres propios del resultado. La imagen del niño uzbeko, recibiendo consuelo de los colombianos, resume el espíritu de convivencia que caracteriza a los grandes eventos deportivos internacionales.

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