En Liverpool proyectan a Luis Díaz como el sucesor de Luis Suárez

La temporada de fútbol europeo está próxima a comenzar y el Liverpool F.C. no tuvo buen pie en su nuevo ciclo deportivo. En un partido amistoso disputado en Tailandia los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp dieron inicio a su pretemporada contra el Manchester United y el resultado no fue favorable para los de Merseyside.

Finalizados los 90 minutos el marcador cerró 4-0 a favor de los Diablos Rojos, pero a pesar de la derrota, la afición del Liverpool pudo sacar varios aprendizajes de la presentación de su equipo y dentro de estos se incluyó el papel que podrá tener el colombiano Luis Díaz el próximo año.

El portal inglés dedicado a la actualidad del Liverpool F.C., The Empire of the Kop, realizó un análisis detallado de la actuación de la plantilla en su contienda inicial contra el United y llegó a una conclusión que pocos esperaban. Luego de evaluar el rendimiento de Luis Díaz la temporada pasada y su más reciente partido de pretemporada, el portal expresó que el Guajiro se está proyectando como el nuevo sucesor de la leyenda Red, el uruguayo Luis Suárez.

En primer lugar, comentó que el colombiano cuenta con la misma ‘mala suerte’ de la que sufrió Suárez cuando llegó al Liverpool, proveniente del Ajax. En el arranque de su ciclo con el club de Anfield Road, el Pistolero vio frustradas varias chances de gol debido a la mala suerte, en diferentes ocasiones impactó los postes o el travesaño del arco, mientras que en otras, simplemente las cosas no se dieron, pero hizo lo suficiente para ser el mejor en el campo.

De igual manera sucede con el oriundo de Barrancas. Nada más en los 30 minutos que disputó contra el Manchester United, la “madera” ahogó en dos ocasiones el grito sagrado de gol de Díaz y en la temporada pasada le faltó un poco más de suerte para que hubiese cerrado sus estadísticas personales con más tantos.

Sin embargo, así como Luis Suárez terminó convirtiéndose en uno de los atacantes más peligrosos de Europa, Luis Díaz tiene todas las plataformas e incluso, la actitud para hacer lo mismo. Según reza el análisis de The Empire of the Kop, Díaz es demasiado talentoso como para que no sea recompensado con goles:

“Él es tan dinámico, tan rápido, tan divertido. Ahora mismo no marca suficientes goles los tiros de alto valor que puede tomar, pero esto cambiará. Simplemente es demasiado talentoso para que no haga clic en el área de finalización. En cuanto a la técnica, es perfecto y no hay nada de malo con la forma en que dispara o dónde intenta colocarlo, simplemente no ha corrido para Díaz en el área todavía”

Aun así, hablando de la rama estadística al Guajiro le falta un tramo increíblemente largo para siquiera igualar lo logrado por Suárez. El Charrúa firmó un excelente paso por el Liverpool, allí disputó un total de 133 partidos, anotó 82 goles y entregó 46 asistencias, mientras que Díaz en 26 encuentros en los que ha jugado hasta el momento, ha podido anotar seis goles y asistir en otros cinco tantos.

No es duda que Luis Suárez es una de las máximas figuras de la historia reciente del Liverpool, pero si el colombiano mantiene la velocidad y el ritmo que viene demostrando desde inicios de año, seguramente también se posicionará como un ídolo más del club inglés.

