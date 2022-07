“Este será el año más feliz y el más triste de mi vida”: representante electa Mafe Carrascal habló de la muerte de su papá

Consternación por la muerte de Santiago Carrascal Pérez, padre de Mafe Carrascal. Fotos: Twitter

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Santiago Carrascal Pérez, padre de una de las representantes electas del Pacto Histórico, María Fernanda ‘Mafe’ Carrascal. La noticia la confirmó la misma congresista a través de sus redes sociales y se mostró conmovida por la muerte de su progenitor.

“Este será, sin duda, el año más feliz, pero también el más triste de mi vida. Este sacudón de emociones está muy fuerte. Gracias por cada mensaje y cada gesto. Se fue Santiago Carrascal, pero en mi queda su legado y espero honrarlo cada día de mi vida.”, señaló Mafe Carrascal a través de su cuenta de Twitter.

El padre de la representante por Bogotá era conocido como “Chago”, oriundo de Ocaña en Norte de Santander, y había obtenido gran reconocimiento en el país por su activismo a favor de la educación pública, además era líder cívico en su tierra y en sus tiempos libres también jugaba fútbol. Según trascendió, el hombre murió a causa de un infarto de miocardio.

Varios miembros del Pacto Histórico se solidarizaron con la representante por la triste pérdida de su papá. Por ejemplo, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo lamentar ese fallecimiento:

“Siento la partida definitiva de Santiago Carrascal. Progresista y padre de María Fernanda a punto de tomar posesión en el Congreso de la República. QEPD”, trinó.

Otros que también reaccionaron fueron algunos de los militantes más reconocidos de la que será la bancada de gobierno el próximo 7 de agosto. Por ejemplo, el jefe de debate de Petro durante la campaña, Alfonso Prada, que suena para ser uno de los ministros del entrante Ejecutivo, le envió “un abrazo gigante y mi solidaridad contigo y toda tu familia. Gran ejemplo de vida tu Padre! QEPD”, trinó.

El senador Luis Fernando Velasco, por su parte, también reaccionó al respecto y recordó una sentida anécdota junto al líder cívico que se despidió de este mundo recientemente: “Abrazo solidario a Mafe Carrascal , tu padre me acompaño en la visita que hice en campaña a Ocaña y me generó la mejor energía, no puedo creer que hoy ya no esté”, dijo en su perfil de Twitter.

Uno de los detalles más lamentables de la muerte de Santiago Carrascal es que no podrá asistir ni vivir la posesión de su hija como representante en la Cámara por la capital del país: quedan ocho días para que asuma la nueva legislatura el próximo 20 de julio.

Desde la Cámara de Representantes también enviaron sus condolencias hacia la entrante parlamentaria, que será la primera vez que pise el Capitolio Nacional como congresista: “#MociónDeDuelo Desde la Cámara lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Santiago Carrascal Pérez, padre de la representante electa Mafe Carrascal. Toda la solidaridad con sus familiares y amigos”, señalaron.

La también representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, se solidarizó con quien será su colega en la Cámara, le dejó un sentido mensaje al respecto: “Mafe Carrascal es mi amiga. He sido muy feliz en últimos años construyendo amor y admiración con ella. En ese trayecto conocí a su papá, que sentí como el mío. Eran idénticos de muchas formas. Hoy se fue de este plano. Mafe: te adoro y aquí estoy para ti”, señaló.

La senadora electa del Pacto Histórico, Gloria Flórez, también reaccionó al respecto y compartió una foto junto al padre de Mafe: “Lamento profundamente el fallecimiento de Santiago Carrascal, mi amigo y compañero de luchas por tantos años. Envío mi abrazo fuerte a nuestra apreciada Representante @MafeCarrascal y a toda su familia en este difícil momento”, trinó.

