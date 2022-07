Mabel Moreno, actriz colombiana. Foto: Instagram @mabelmoreno1

En el mundo de la farándula tanto nacional como internacional hay varias parejas que se llevan una diferencia de edad que, dependiendo de cada quien, puede ser mucho o poco. Por poner algunos ejemplos, están George Clooney (61 años) y Amal Alamuddin (44 años) o Michael Douglas (77 años) con Catherine Zeta-Jones (52 años). Ahora, respecto a las mujeres, en Colombia destaca Shakira (45 años) con Gerard Piqué (35 años) -aunque su noviazgo finalizó este año-, también se puede nombrar a Kathy Sáenz (50 años) con su esposo Sebastián Martínez (39 años).

Sin embargo, aunque estos famosos no han tenido problema alguno en salir con personas mucho menores que ellos, también se da la otra cara, quienes prefieren no estar en una relación sentimental con alguien menor y este es el caso de Mabel Moreno.

La actriz colombiana sacó a relucir dicho tema cuando un usuario le hizo llegar a sus redes sociales el interrogante de: “¿Estarías en una relación con una persona menor que tú?”, empero, el seguidor no especificó la cantidad de años de diferencia de los que podría estar hablando. Aun así, Moreno no se lo pensó dos veces para responder que no saldría con alguien menor que ella.

Desde sus Historias en Instagram dio respuesta a la mencionada pregunta y sacó a relucir un refrán muy popular respecto de temas por este estilo: “Uy, no. Hay un dicho que reza que el que duerme con niños amanece cagado”, fue todo lo que contestó la actriz.

Mabel Moreno responde si saldría con alguien menor que ella

¿Mabel Moreno y Jorge Villamizar están de romance?

Si se habla de la actualidad sentimental de Mabel Moreno, durante el último tiempo ha sido protagonista de especulaciones sobre que estaría saliendo con Jorge Villamizar, quien se desenvuelve como cantante y que seguramente cualquier colombiano reconocerá como el vocalista de Bacilos. Ahora que se habla de la edad, vale recordar que Moreno va por sus 39 años, mientras que el artista tiene 51.

Respecto a su supuesto romance, esta información surgió desde el programa de entretenimiento, ‘Lo Sé Todo’, a principios de junio pasado. Empero, al día de hoy ni la actriz ni el cantante han confirmado que el especulado amorío sea cierto.

Mabel Moreno y la celebración de su cumpleaños número 39:

El pasado 25 de junio Mabel Moreno dio una nueva vuelta al sol, la actriz cumplió 39 años de edad y los festejó de distintas formas. En primer lugar, algunos de sus amigos le hicieron una fiesta anticipada en el que se reunieron en un apartamento y celebraron con toques muy mexicanos la vida de la colombiana.

La actriz no solo celebró la fecha de su natalicio con fiesta, también lo hizo con un viaje a República Dominicana.

Actualmente, Moreno sigue de viaje, por estos días está en Cartagena con Alexandra Santos y Cristina Warner en el marco del cumpleaños de esta última actriz.

