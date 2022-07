Imputan a excontratista de la alcaldía de Usme por exigir dinero para dar trabajo

Al parecer el excontratista le pidió los recursos a una mujer para vincularla laboralmente y mantenerla en el cargo. REUTERS/Luisa Gonzalez/

Ante un juez de control de garantías fue presentado un excontratista de la alcaldía local de Usme, en Bogotá, por presunta corrupción.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el excontratista Diego Armando Posada Vargas, presuntamente le exigió dinero a una mujer a cambio de entregarle un puesto en la administración local, así como garantizar su permanencia entre el personal de la entidad.

El ente investigador presentó al señalado ante el juez de control de garantías, luego de establecer que, al parecer, Diego Armando Posada le ofreció un cargo en la Alcaldía a una mujer, a quien se contrataría por prestación de servicios.

La Fiscalía informó que el excontratista, que se desempeñaba como profesional universitario en la administración local, al parecer le exigió 600.000 pesos mensuales a la mujer a cambio de ubicarla en el cargo en el que devengaría un salario mensual de 6′500.000.

“El procesado, que se desempeñó como profesional universitario en la alcaldía local, le habría ofrecido a una mujer un cargo por prestación de servicio en febrero de 2021, con una asignación mensual de $6′500.000. A cambio, la persona favorecida, al parecer, debía entregarle una mensualidad de $600.000 hasta la terminación del contrato”, señaló la Fiscalía.

Aunque el contrato efectivamente se firmó y la mujer fue vinculada a la alcaldía de Usme, habría incumplido con lo pactado con Diego Armando Posada. Aparentemente la mujer aseguró que la suma solicitada era muy alta por lo que no podía cumplir el trato.

Debido a que la mujer no cumplió, el excontratista empezó a ejercer acoso laboral y sobrecarga en las labores que ejercía en la administración local, según estableció el ente investigador. Así mismo, durante la pandemia de covid-19, cuando se había establecido el teletrabajo como medida para evitar contagios, a la mujer se le exigía que asistiera presencialmente a cumplir sus labores diarias.

“Adicionalmente, le exigían trabajo presencial y no le permitían cumplir sus funciones virtualmente, como estaba definido con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el covid-19″, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó a Diego Armando Posada Vargas por el delito de concusión. Es de resaltar que el excontratista de la Alcaldía de Usme no aceptó los cargos.

Alcaldesa local de Usme denunció penalmente a su propio padre ante la Fiscalía

Cabe recordar que hace un par de meses la alcaldesa de Usme, Mabel Andrea Sua, denunció a su padre penalmente luego de que se filtraran unos audios en los que el hombre estaba exigiendo y presionando por algunos dineros a unos contratistas.

Entre lágrimas, la alcaldesa local reveló a El Espectador que, “es muy difícil ese proceso, porque es mi papá, es el abuelo de mis hijos, pero sí. Hoy se va a realizar ese proceso ante la Fiscalía. Solicitaré que investiguen. Esto es una denuncia en la que yo no tengo pruebas, no tengo evidencias, no tengo nada. Solo tengo un mensaje de una periodista con el audio y un texto que ella dice que mi papá le está pidiendo plata a una señora. Entonces yo voy a hacer la denuncia, porque jamás me imaginé que en mi carrera iba a pasar algo así. Yo no voy a permitir que los actos adultos de otra persona se me endosen a mí”.

