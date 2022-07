A pesar de los contactos entre Petro y Vargas Lleras, Cambio Radical aún no decide si hará oposición al nuevo gobierno

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras

El partido Cambio Radical es la bancada que resta para tomar una decisión respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras la reunión del mandatario electo con el ex vicepresidente y líder de la colectividad Germán Vargas Lleras y un encuentro de la bancada este miércoles para discutir sobre el futuro, no se asumió una postura y sus miembros siguen indecisos.

Vargas Lleras presidió la reunión como jefe natural del partido junto con los congresistas electos, discutieron la coyuntura nacional en una reunión que se extendió por más de una hora y, en esta, qué posición podrían tomar respecto al nuevo gobierno.

Aunque la mayoría expresó su decisión de ser independiente, según informó RCN Radio, varias voces pidieron esperar un poco más el desarrollo de los próximos meses. En especial, porque tenían un acuerdo con el partido de La U para formar una bancada conjunta parlamentaria, pero este partido estaría contemplando la posibilidad de ser gobierno y se rompería la coalición, lo que generó preocupación.

Dilian Francisca Toro, presidenta de esa colectividad, ha anunciado que no serán oposición, acompañarán las iniciativas que comparten interés, pero aún no se ha decidido que serán de la bancada de gobierno. Pese a que el mismo Petro lo anunció este miércoles en redes sociales, la exgobernadora del Valle lo desmintió y aseguró que su colectividad no ha tomado una decisión y podría ser independiente.

Una situación similar ocurrió entre ambos partidos en el 2018. Su cercanía se remontaba al gobierno de Juan Manuel Santos y para la llegada de Duque se preveía que ambos serían independientes. Sin embargo, La U tomó distancia al declararse gobierno y Cambio Radical mantuvo su independencia frente a la administración que ahora termina.

Sin embargo, para el partido no habría afán en tomar un decisión. Su postura frente al gobierno debe tomarse un mes después de la instalación del Congreso, por lo que estarían a la expectativa de conocer el contenido de los proyectos legislativos de Petro, en los que Vargas Lleras ha expresado coincidencias, pero sobre los que ha puesto también líneas rojas que podrían ser los márgenes para un apoyo u oposición.

Según conoció Blu Radio, el contenido de las reformas sería la condición de la posición que asuma Cambio Radical, pues justamente, habría dicho el ex vicepresidente en la reunión, fue sobre eso que giró su encuentro con el presidente electo, más que la mecánica legislativa que se definirá en las próximas semanas.

La reunión se habría ocupado de la elección de las mesas directivas en el Senado y la Cámara que se definirá la próxima semana con el encuentro de compromisarios. Los cargos en esas dignidades se definen por acuerdos en función de la representación en cada una de las cámaras, así como la segunda vicepresidencia que se otorga a la oposición.

Cambio Radical no tendría los votos suficientes para dirigir alguna de las cámaras, según RCN Radio, pero sí podría hacerlo si conforma bancada con otros partidos como La U o incluso el Centro Democrático que será el representante de la oposición a Petro en el Congreso.

Sin embargo, esa posición no afectaría la decisión sobre una postura de cara al nuevo gobierno, según dijeron fuentes del partido a Blu Radio. Cambio Radical cuenta con 11 senadores y 18 representantes, los cuales permitirían consolidar un la mayoría parlamentaria del Pacto Histórico para aprobar sus reformas, al menos en el primer año de gobierno.

Para Vargas Lleras, según escribió en su columna de El Tiempo, Petro ya tiene una “aplanadora” en el Congreso que le permitirá tramitar sus proyectos. Incluso, la oposición se prevé minoritaria tras el acuerdo nacional, únicamente por el momento con el Centro Democrático y Colombia Justa Libres.

SEGUIR LEYENDO: