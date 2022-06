Para prevenir otra tragedia carcelaria trasladan a 24 privados de la libertad en Barranquilla

Los privados de la libertad fueron enviados a varias cárceles de la región Caribe. Foto: Inpec

En la cárcel Modelo de Barranquilla tuvieron que trasladar a 24 privados de la libertad ante la tensa situación que se vive en el penal tras la fuerte riña que se reportó el pasado jueves 23 de junio, en la que ocho de estas personas resultaron con heridas graves que se causaron con armas cortopunzantes que improvisaron con mobiliario del penal que destruyeron durante el enfrentamiento.

Según informaron en el periódico regional El Heraldo, los trasladaron a prisiones vecinas: tres fueron enviados a la de El Bosque en Barranquilla (Atlántico), seis a la de Cartagena (Bolívar), otros seis a Montería (Córdoba), tres a la de Santa Marta (Magdalena), y dos más a la de Tramacúa en Valledupar (Cesar).

“Al verificar los antecedentes de estos privados de la libertad en este centro carcelario, se evidencia su permanente actitud violenta y agresiva, el no acatamiento de las normas de convivencia y la permanente violación al régimen interno, razón por la cual recomiendan el traslado para otros centros carcelarios que ofrezca mayores condiciones de seguridad”, citaron en el diario barranquillero del documento la solicitud.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio indicaron que la riña fue una consecuencia de la pugna que tienen los denominados caciques que quieren hacerse al control del patío II -que fue donde se enfrentaron-, al parecer, por orden de seis privados de la libertad que formarían parte de la banda Rastrojos Costeños que además de dominar el expendio de estupefacientes, estarían extorsionando a los familiares que llegan a visitar a sus allegados encarcelados.

Precisamente, el máximo jefe criminal de esa estructura criminal, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez alias el Negro Ober, fue capturado en octubre de 2021, pero las autoridades señalan que siguió delinquiendo desde la Modelo de Barranquilla por lo que en mayo de este año lo enviaron a la de Combita, pero incluso allí, según arrojó la investigación de la Fiscalía, ordenó el descuartizamiento de una persona en la capital de Atlántico.

De esta manera se estaría previniendo una tragedia como la que ocurrió en Tuluá (Valle del Cauca) donde 51 privados de la libertad tras un incendio que se ocasionó, según la investigación preliminar, por una riña en el interior del pabellón 8 donde ocurrió la tragedia carcelaria.

De hecho, en la tarde del miércoles trasladaron a 350 de estas personas que permanecen en Penitenciaría de Media Seguridad, de acuerdo con lo que informaron en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Así lo confirmó el director de esa entidad, el general Tito Castellanos, quien aseguró que esta medida se establece en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, que contempla el principio de precaución, con el propósito de evitar pérdidas irreversibles en las vidas de los internos y el personal de seguridad, así como del inmueble, que registra un hacinamiento del 13 por ciento y en el que se han presentado tres conflagraciones en los últimos años.

“Las autoridades particulares aplicarán el principio de precaución que determina el traslado de 350 privados de la libertad a establecimientos cercanos a Tuluá. No hay ninguno al municipio de Ipiales, Nariño, es aquí para que dejen las falsas noticias”, indicó el general, quien aseguró que el incendio se generó luego que un interno le prendiera fuego a su colchoneta.

En ese sentido, el traslado corresponde a los reclusos que se encuentran en los pabellones ocho, el más afectado por el incendio, el nueve y el once, al tiempo que aseguró que el pabellón 10 se encuentra en aislamiento sanitario que está en manos de la Secretaría de Salud de este municipio, razón por la cual hasta que no pase este proceso, no se le puede cambiar de establecimiento carcelario.





