“No hay cómo no estar bien en Nacional”: Francisco Maturana

Gran parte de lo que es hoy el fútbol colombiano se debe a la buena gestión que hizo en su momento el entrenador chocoano de 73 años, Francisco Maturana. El exentrenador de la selección Colombia, le dio en cierta manera una identidad al balompié nacional, con el que se alcanzó el reconocimiento internacional gracias al famoso toque toque que caracterizó a la Tricolor en la década de los 90′s.

Además, logró con Atlético Nacional la Copa Libertadores en 1989, cuando se impuso por penales en el Nemesio Camacho El Campín al Olimpia de Paraguay, siendo este el primer título continental para el país tras los intentos fallidos en años anteriores del Deportivo Cali y el recordado América de Gabriel Ochoa Uribe.

Sin duda alguna que el nombre de Francisco Maturana debe estar siempre ligado a las páginas doradas del fútbol cafetero como también a la de su gran amor; Atlético Nacional, que en las próximas horas jugará el partido de vuelta por la final de la Liga BetPlay Dimayor ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En exitoso director técnico habló de su nueva etapa en el Rey de Copas, como también contó varias anécdotas de su vida y carrera profesional durante una entrevista para el espacio Escenario Deportivo del Ministerio del Deporte.

En primer lugar, Francisco Maturana resaltó la grandeza de Atlético Nacional desde su infraestructura, lo que hace que el jugador se comprometa con los ideales de la institución Verdolaga. “Esta etapa en Nacional ha sido importante para mí, porque la he visto desde otro sitio y he visto la grandeza de Nacional porque es una institución muy grande. Vas a la sede y es imposible que un jugador no se siente bien, que no se siente cómodo cuando le pagan el día que es. No hay cómo no estar bien en Nacional”.

De igual manera, remarcó su compromiso con las directivas de Atlético Nacional y recordó una anécdota con el presidente Emilio Gutiérrez. “No sé si me volví muy romántico o sentimental, pero me erizó de ver a los niños festejando y le decía al presidente que viera la responsabilidad que tiene con este club, cómo no se va a alegrar uno por eso viendo las cosas en el estadio”.

“A veces llegás al estadio y la gente no importa cómo va el partido, no importa cómo estre jugando sino que ellos están de lo de ellos; cantando, aplaudiendo. Entonces uno dice: “Que pena con esta gente que están dando tanto como no vamos a dar nosotros un poquito más, entonces yo creo que esa es la gran fortaleza de Atlético Nacional”.

Asimismo, Pacho Maturana se refirió a la actualidad de Luis Díaz, que tuvo una sobresaliente campaña en Liverpool, con el que ganó una FA Cup y una Copa de la Liga en tan solo seis meses en el equipo de Jürgen Klopp. “Ha llegado a un escenario estupendo, porque no creo que Liverpool haya un equipo para Luis Díaz. Él llegó a un equipo hecho y se convirtió en el perfume de ese equipo. No podemos decir que Luis Díaz hizo al Liverpool, le puso su talento y le dio un plus a ese equipo”.

