Rodolfo Hernández llamó a Gustavo Petro tras aceptar su derrota: “Colombia siempre va a contar conmigo”

Rodolfo Hernández fue derrotado por Gustavo Petro. Los resultados finales dieron como ganador al senador de la Colombia Humana con más de 11 millones de votos y tras superar al ingeniero con más de 800 mil sufragios. Tras la derrota, el exalcalde de Bucaramanga aceptó la victoria del líder del Pacto Histórico y contó mediante sus redes sociales que se comunicó con el nuevo presidente para dar su apoyo.

Hernández anunció en su cuenta oficial de Twitter que llamó al líder de izquierda para felicitarlo y ofrecerle su ayuda en este nuevo camino que empieza el país.

“Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo”, escribió el excandidato presidencial.

Antes de llamar al también senador de la Colombia Humana el fundador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo una pequeña intervención en la que agradeció a los colombianos y le deseo a Petro que pudiera lograr ser coherente en su gobierno.

“Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a los que confiaron en él. Muchísimos gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta aunque fuera perdedora”, anotó el político santandereano.





¿Cuáles eran las propuestas de Rodolfo Hernández?

La columna vertebral de la campaña de Rodolfo Hernández era la lucha contra la corrupción: “Yo me defino como Rodolfo Hernández, un ingeniero que quiere sacar los ladrones del gobierno. Eso es todo (...) No mentir, no traicionar los electores y lograr una pequeña modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para quitarles la impunidad (a los corruptos)”, dice el documento de propuestas de trabajo de cara a la presidencia de Colombia pese a que esta siendo investigado por el caso Vitalogic.

Rodolfo Hernández pretendía relocalizar las cárceles hacia sitios donde se produjeran “actividades agropecuarias e industriales” y “cero tolerancia con la criminalidad”; a eso llama la ‘Ciudad Resocializadora’: un proyecto para modificar las cárceles con “optimización de recursos y resocialización de los penados”.

Lo otro que proponía intervenir el candidato independiente es el Icetex, Hernández buscaría que se apliquen los créditos con 3 filtros, a “estudiantes activos, con el fin de evitar la deserción; quienes hacen parte de los estratos 1 y 2; y quienes obtengan los mejores promedios”.

En materia de impuestos, Hernández pedía colocar un IVA del 10%: “hacer tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadir el compromiso con la Nación. Proponemos aplicar una tarifa general de IVA del 10 %, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos”.

Otra de las propuestas de Hernández era la de las “aldeas rurales integrales”, que sería la construcción de casas prefabricadas de mínimo 60 metros cuadrados con paneles solares y pozos sépticos. El programa pretende que las personas del campo no sigan migrando a las grandes ciudades: “Evita desplazamiento a las ciudades y, en cambio, se estimula el retorno al campo”.





