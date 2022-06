El duro castigo para el influenciador Carlos Feria por la agresión a su esposa

Carlos Feria recibió un duro castigo por parte de unos premios que reconocen lo mejor del talento entre los influenciadores. Tomada de Instagram @carlosferiag

El pasado 10 de junio, Carlos Feria fue el centro de la polémica luego de que en redes sociales se viralizaran unas imágenes en las que el artista se veía muy alterado y discutiendo con su esposa, la tiktoker Adriana Valcárcel. El hecho fue tendencia porque se observaba al joven empujando a su esposa fuertemente, tanto que la hizo caer.

En las imágenes también se veía a AdriLatina, como se conoce a la creadora de contenido en redes sociales, poniéndose de pie y desviándole la mirada a su esposo. Horas después de que se conocieran los hechos, la pareja compartió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y pidió excusas por la filtración del video.

En vista de la situación, los creadores de contenido decidieron salir en sus respectivas redes sociales con una extensa aclaratoria respecto al tema, en la que expusieron que esto había ocurrido en agosto de 2021 y fue un hecho aislado, en el que no hubo violencia doméstica, sino que se debió a una discusión rutinaria de pareja. Según ellos, si se viralizó es porque son figuras públicas.

“No quiero justificarme porque el maltrato en ningún sentido tiene justificación, ni hacia una mujer, hombre, animales, nada; por eso no me estoy justificando. Estoy diciendo honestamente lo que pasó, desde ese mismo momento pedí perdón a mi esposa y a mi hija, quienes son mis pilares y lo que más amo en el mundo. Y hoy pido perdón a ustedes mis amigos y seguidores, no sé qué me pasó ese día, perdón”, aseveró el youtuber.

El youtuber aseguró que no entiende qué le ocurrió ese día para reaccionar de esa manera

La sorpresa fue aún mayor cuando los internautas se enteraron de que, después de este episodio, la esposa de Carlos Feria simplemente lo perdonó. Ella aseguró que el creador de contenido ha venido trabajando en el manejo de la ira, y algunos seguidores pidieron que recibiera un castigo ejemplar.

Recientemente, se conoció que el cantante estaba nominado a la categoría Lipsync Master en los Premios MTVMiaw, no obstante, debido al video, los organizadores del evento decidieron retirar al artista de la lista de los postulados. Así lo dieron a conocer mediante un comunicado.

Le puede interesar: No paran las críticas hacia la dirigencia de Deportes Tolima por los altos precios de la boletería en la final contra Nacional

“Debido a los últimos acontecimientos sobre Carlos Feria y sus comentarios al respecto, ha sido eliminada su nominación por Lipsync Master para los PremiosMTV MIAW. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer”, escribieron los organizadores de los MTV Millennial Awards, que premian a lo mejor del contenido en redes sociales, música y entretenimiento.

El influenciador no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que la agresión le está pasando factura a su reconocida carrera en el mundo del entretenimiento.

En medio del escándalo, el joven estrenó su nueva canción ‘No te creo’, que hace parte de un listado de tres canciones grabadas en tierras gauchas y cuenta la historia de un hombre despechado. En ella, integró ritmos como el R&B y reguetón, además de melodías tristes.

SEGUIR LEYENDO: