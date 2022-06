Rodolfo Hernández participó en una charla para hablar sobre la mujer: “Es más concentrada, atenta, y receptiva”

Foto de archivo. El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupcióm, Rodolfo Hernández, se reúne con simpatizantes de su campaña en Miami, Florida, Estados Unidos, 9 de junio, 2022. REUTERS/Marco Bello

A puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este jueves el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, habló sobre las mujeres, el rol de su esposa y mamá para estar dónde está hoy.

Durante una entrevista en un live llamado ‘La hora de la mujer’, moderado por Catalina Ortiz Lalinde, el ingeniero se refirió al valor que tiene en su vida Socorro Olivero, su esposa, " el 6 de abril cumplimos 50 años de casados. Siempre teniendo a mi esposa como único factor de aglutinación en la familia y de afecto que es ella”.

Además, el exalcalde de Bucaramanga aseguró que “ella maneja su empresa desde hace 15 años. Con todas las dificultades y todos los líos. Si no es por ella, yo no tendría lo que tengo hoy “, señaló.

“La mujer es más concentrada, es mucho más atenta, es mucho más receptiva”, indicó Hernández sobre las cualidades que tienen las mujeres, contradiciendo a aquellas personas que lo tildan de “misógino”.

El exmandatario mencionó que “nada de eso es cierto”. También, manifestó como “injusta” la crítica que ha recibido sobre el tema.

Con respecto a su mamá, Cecilia Suárez de Hernández, destacó la crianza que le dio a él y a sus hermanos: “Si no fuera por mi mamá, yo no estaría aquí. El matriarcado que hizo ella, con el matrimonio con papá... somos cuatro, si ella no actúa así, no estaría donde estoy”.

Durante la entrevista, la excongresista Catalina le preguntó al ingeniero si creía que la sociedad era machista, a lo que Rodolgo respondió que, “la sociedad no le parece machista (…) machista en el salario (…) yo no siento eso, no quiero eso”.

Por otra parte, el candidato de la Liga de Gobernantes habló sobre los emprendimientos en Colombia, “vamos a preocuparnos por la tasa de interés de los emprendimientos (...) que tengan de largo plazo, supervivencia (...) yo creo que un emprendimiento que arranque no puede pagar impuestos, sino a los tres años, antes no, porque no tiene arraigo, capacidad”, afirmando su apoyo a las pequeñas empresas.

El exmandatario santandereano, resaltó también que “hay que eximirlas de todos los impuestos, a los que están arrancando, que cojan raíces”, discrepando de los “politiqueros” que “dicen que no se puede hacer”.

Para finalizar, Rodolfo relató porque su relación con Sergio Fajardo no había funcionado, “además, algo no funcionó, y que después la historia, y el recorrido de la vida nos pondrá en evidencia... tengo buenos recuerdos de él”, concluyó. “Es una lástima que no hubiéramos podido hacer una convergencia total”, concluyó.

Cabe resaltar que, el exalcalde de Bucaramanga al finalizar la transmisión en vivo junto con la Ortiz Lalinde, anunció que no asistiría al debate presidencial que fue impuesto por el Tribunal Superior de Bogotá.

El argumento del ingeniero para no asistir es que el estrado no le ha respondido la solicitud de aclaración que envió en la tarde del miércoles. Además, señaló que ya se acabó el plazo impuesto por la sala civil del tribunal y todavía no se habían aclarado las condiciones en las que se adelantaría dicho debate.

Por otro lado, dijo que la respuesta de su contrincante, el candidato del movimiento Pacto Histórico, Gustavo Petro, para dar el debate —”sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal”— no respetaba la naturaleza del fallo.

