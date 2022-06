Así avanza el segundo día sin IVA en Colombia: qué comprar y qué no y algunos tips de seguridad

Infobae presenta la guía para que aproveche los descuentos a nivel nacional.

Colombia está realizando una jornada que pretende dinamizar la economía, quitando el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que pretende mover entre 9 y 10 billones de pesos, superando así las ganancias del primer día sin IVA, el pasado 11 de marzo, que recaudó 9,1 billones de pesos.

“Segundo día sin IVA de Colombia, lo cual es motivo de alegría para el comercio; hay un gran dinamismo, se mueven las cadenas registradoras, se mueven los inventarios; vamos a ver pues como el 19% qué es lo que la gente se está ahorrando, dando a los productos exentos, es un real motivo para que la gente aproveche en estos momentos de tanta inflación, para hacer sus compras y poder realmente atender muchas de sus necesidades. Inclusive, los comerciantes están haciendo un esfuerzo importante por sacar a promoción los productos que no tienen la exención”,

dijo el presidente de FENALCO Bogotá, Jaime Alberto Cabal, que agrega como solo para la capital del país se recauden unos 3.5 billones de pesos.

La jornada que se realiza a nivel nacional, tiene ciertas condiciones para que se le aplique la reducción; el Ministerio de Industria y Comercio lo explica:

“Se podrán comprar los siguientes bienes, cuyo precio por unidad no supere un número específico de Unidades de Valor Tributario UVT. El beneficio aplica máximo para tres unidades de cada tipo de bien. El valor de cada UVT para 2022 es de $38.004; esto modificó los topes con respecto a los días sin IVA realizados en 2021″.

Para explicarlo de una manera más “legible”, las compras tienen un tope, dependiendo el tipo de producto, y una cantidad máxima para que se le aplique la reducción, siendo este hasta 3 del mismo. Se contemplan 7 categorías, cada una con valores diferentes.

El vestuario y complementos como: maletines, gafas, paraguas, bisutería, etc; tendrán como tope los 760.080 pesos.

Tomado Min Comercio.

Tomado Min Comercio.

Los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones tienen como tope los 3.040.320 de pesos, quiere decir si se quiere comprar el celular de determinada marca que supere este monto, el televisor, la nevera, el computador portátil, etc, no se le aplica este beneficio. Si va a comprar más de un producto de esta categoría, y supera el valor, así sea el mismo, tampoco tiene la exención. A propósito de este valor, los elementos deportivos: balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, entre otros; junto con los bienes e insumos para el sector agropecuario, tienen el mismo valor máximo.

Tomado Min Comercio.

Tomado Min Comercio.

Tomado Min Comercio.

La categoría de juguetes y juegos como: muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, entre otros tienen como tope los 380.040 pesos.

Tomado Min Comercio

La última, la de los útiles escolares, es la que menor monto máximo tiene, solo 190.020 pesos.

Tomado Min Comercio.

El Ministerio de Industria y Comercio aclara que los descuentos aplican tanto para las compras en los establecimientos físicos, como en los virtuales. No obstante, la entidad le exige a los comercios que tendrán que emitir la factura electrónica, con la fecha de hoy, 17 de junio, de no ser así no podrá aplicar el beneficio.

De hecho, el Min Comercio aclara que se debe expedir esa factura electrónica, como único mecanismo válido para sustentar la exención. En caso de que el establecimiento no entregue de manera inmediata el producto, tendrá como plazo máximo dos semanas para el despacho, de no cumplir el plazo, el IVA lo tendrá que asumir el comercio.

Dentro de las categorías no se especifican algunos productos como los muebles, llantas, tiquetes aéreos, hasta las motos, contemplando los topes, en ese sentido hay que aclarar que la jornada está “diseñada” para incentivar la comercialización de los productos anteriormente descritos.

Esto quiere decir que: artículos de belleza, joyería, alimentos, el menaje en general y los servicios de turismo, no estarán exentos del impuesto; esto por que, en el caso de los tiquetes aéreos, por ejemplo, ya tienen un descuento vigente, de forma permanente, aprobada en la Ley de Turismo, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y señala que el IVA en este ítem será de máximo el 5 %. Ya irá por parte del establecimiento si quieren aplicar algún descuento, por ocasión de la jornada.

Cabe recordar que hay productos a los que no se les aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido, por ejemplo: computadores, bicicletas, patines, patinetas (incluidas las scooters eléctricas) que no valgan más de 1.900.200 pesos. También están exentos los celulares y tabletas que no superen los $ 836.088.

Si quiere hacer el cálculo de cuanto queda el producto con la exclusión del IVA deberá tomar el valor total y dividirlo por 1,19; por ejemplo: si compra una camiseta de $ 150.000, a este valor divídalo por 1,19, lo que significa que el precio para hoy será de 126.050 pesos.

En caso de que los consumidores noten cualquier irregularidad, o sientan que se le están vulnerando sus derechos, tengan quejas o quieran denunciar sobre algún abuso por parte de los establecimientos, podrán acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

Podrá acceder por su sitio web, o adjuntar las pruebas y exponer el caso en el correo: contactenos@sic.gov.co; también puede descargar la aplicación de la entidad, la cual se encuentra en las tiendas de Android y iOS.

