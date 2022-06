Néstor Lorenzo respaldó a Barranquilla como sede la selección Colombia para las eliminatorias 2026

El argentino fue presentado como nuevo seleccionador. Foto Santiago Villegas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentó de manera oficial el pasado martes al entrenador argentino Néstor Lorenzo, que será el encargado de encaminar al combinado nacional a la próxima cita mundialista que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Además, en marzo de 2023 se dará inicio a las eliminatorias, que tendrá un calendario exigente con 10 fechas aún por confirmar por parte de la Conmebol.

De igual manera, la selección Colombia en 2024 hará parte de la Liga de Naciones de la UEFA, por lo que serán dos años bastante movidos en los que también disputará la Copa América. Así las cosas, el nuevo estratega deberá trabajar arduamente para armar la base del equipo con el que afrontará estos retos.

Cabe recordar que la Tricolor ya disputó un compromiso amistoso en la era post Reinaldo Rueda a principios de junio ante Arabia Saudita, bajo la dirección técnica de Héctor Cárdenas, al que se impuso en Murcia, España, por la mínima diferencia con anotación de Rafael Santos Borré.

Se espera que el debut oficial de Néstor Lorenzo en el banquillo de la selección sea en la fecha FIFA de septiembre ante un combinado europeo que podría ser Islandia y luego chocaría ante Israel.

En Barranquilla, Colombia ha logrado cinco clasificaciones a mundiales; Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Brasil 2014 y Rusia 2018. No obstante, en las últimas dos Eliminatorias, el conjunto cafetero ha sido víctima del calor de la Arenosa que anteriormente afectaba más a los rivales que visitaban el Metropolitano.

Lo cierto es que en la década del 90 y parte de los 2000 la mayoría de los jugadores que integraron el plantel de la selección Colombia jugaban en el país. Ahora, gran porcentaje milita en las diferentes ligas del Viejo Continente, por lo cual su rendimiento se ha visto afectado de manera considerable al momento de encarar los partidos.

Sobre este tema habló la semana pasada Juan Guillermo Cuadrado, quien admitió que es muy complicado jugar en Barranquilla cuando vienen de Europa, como también los afecta el cambio de horarios y el trajín de los viajes. “Jugar en Barranquilla es difícil, no solo para el equipo que viene, a nosotros se nos hace difícil. He visto al equipo en dificultad porque la humedad es fuerte”.

Durante la presentación de Néstor Lorenzo le consultaron si Barranquilla seguiría siendo la sede la selección para las clasificatorias a la copa del mundo del 2026, a los que el argentino respondió que no se ha contemplado de momento cambiar la sede de Colombia.

“La verdad que no hemos discutido el cambio de sede, será un tema que tendremos que hablar. Me sentí cómodo allá durante siete años, hay una energía especial en Barranquilla y eso se evaluará más adelante”.

Asimismo, el periodista Carlos Antonio Vélez, manifestó durante el programa Planeta Fútbol de Antena 2, que no hay motivos para que la selección Colombia juegue en otra ciudad diferente a Barranquilla. “La Federación me confirmó ayer que la sede será Barranquilla y que no hay razón para cambiarla. No hay una opción mejor que Barranquilla y lo entiende la Federación y lo entiende el señor Lorenzo.

