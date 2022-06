Los colombianos consideran que el país no va por buen camino: Invamer

Según la más reciente encuesta de Invamer, este tema junto con la economía, el desempleo, el costo de vida, entre otros, tiene a los colombianos con la sensación de que las cosas no van por buen camino Foto: Infobae Colombia

El sondeo realizado con 2.000 colombianos de distintas ciudades y municipios, además de valorar la intención de voto de los colombianos, indagó por la “situación actual y principales problemas por resolver”. Para ello, se tuvieron en cuenta temas como la corrupción, la economía, el desempleo, la inseguridad, el costo de vida, el narcotráfico, situación con Venezuela, la desigualdad, la guerrilla, entre otros.

“En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, es una de las preguntas que hizo Invamer, a la que un 64,2 % respondió que no van por buen camino y un 28,4 % que sí . Un 7,4 % no sabe no responde.

Aunque el índice de favorabilidad aumentó casi 8 puntos, la negatividad cayó unos 10 puntos en comparación con el sondeo con corte de 22 de mayo. La situación, sin embargo, cambia dependiendo de las regiones. Bogotá es la ciudad más “pesimista”, con un 73 % frente a un 22 % que dicen lo contrario. En el la región Caribe la situación está mucho más pareja; el 40 % dice que las cosas van por buen camino, mientras que el 54 % dice que no.

Uno de los puntos que afecta este índice es la corrupción, siendo una de las mayores preocupaciones de los colombianos, al menos como concepto único, dado que Invamer lo separa de “otros” más de 20 ítems agrupados como: convivencia ciudadana, la niñez desamparada, la drogadicción, la pobreza, la falta de justicia, la polarización, la calidad, cubrimiento de los servicios públicos y coronavirus.

Esos “otros” es lo que más les preocupa a los colombianos, el 29,7 %, lo sigue la corrupción con el 22,8 %, la economía con el 15,3 %, el desempleo con el 12,5 %, la inseguridad con el 11,1 % y finalmente el costo de vida con el 5,6 %.

Pero la corrupción no solo ha servido como bandera de candidaturas presidenciales, o una problemática más que preocupa a los colombianos, el más reciente informe de Transparencia Internacional habla sobre esto asegurando que “en muchos países se ha aprovechado la pandemia para eliminar controles éticos, para recortar libertades básicas y para facilitar la corrupción internacional”.

El estudio que se hizo en 180 países, donde se califica de 0 a 100, siendo cero el indicativo de corrupción absoluta y el cien de total transparencia, dejó un preocupante balance: al menos el 68 % de las naciones investigadas están por debajo de los 50 puntos de calificación, uno de ellos Colombia.

Ninguno de los países llegó al 100 %, los que más se acercaron fueron: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos. Colombia quedó en el puesto 88 del escalafón con 39 puntos, a 73 de Uruguay, el mejor latinoamericano del ranking, casilla 21, y a 50 de las primeras naciones del listado.

“Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. No se trata de una coincidencia. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad”, declara Transparencia Internacional.

