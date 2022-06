Rodolfo Hernández anunció que cancela todas sus apariciones públicas por seguridad

Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones .Colombia June 8, 2022. REUTERS/Charlie Cordero NO RESALES. NO ARCHIVES

A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales y el ambiente electoral no puede estar más avivado. En estos momentos la campaña presidencial de Gustavo Petro atraviesa apuros luego de haberse filtrado unos vídeos en los que aparecen miembros del Pacto Histórico en cabeza de Roy Barreras, ideando estrategias para obstaculizar las campañas presidenciales de Sergio Fajardo y la precandidatura de Alejandro Gaviria.

“O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida las votaciones del centro (...) inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros o todo lo contrario, por lo de Fajardo también es una amenaza, es decir tampoco nadie confía en él. Entonces si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y lo dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque”, mencionaba Roy Barreras en el video filtrado.

Las filtraciones no tardaron en generar reacciones en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, quién indicó mediante una serie de trinos que lo que habían hecho los políticos del Pacto Histórico era una evidente falta de principio, además mencionó que debido a temas de seguridad se ausentará de las apariciones públicas hasta el día de la segunda vuelta.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, trinó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Pero no solamente fue el anunció de la cancelación de las apariciones del ingeniero, Hernández indicó que temía por su vida debido a lo que definió como comportamientos criminales de la campaña de Gustavo Petro: “En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, trinó el exalcalde de Bucaramanga.

En la serie de trinos publicados por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción reprochó al equipo de la campaña del Pacto Histórico por valerse de esos medios para sacar a sus contrincantes de la carrera electoral: “Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”.

A los vídeos uno de los que no tardó en reaccionar fue Sergio Fajardo, quien indicó a través de un mensaje en sus redes sociales: “Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”.

Es de recordar que Fajardo intentó unirse a la campaña de Rodolfo para segunda vuelta pero Hernández rechazó su apoyo debido a las condiciones que exigía el excandidato presidencial.

Otra de las personas mencionadas en el vídeo y que se pronunció al respecto fue Alejandro Gaviria, quien semanas antes había señalado su adición a la campaña presidencial precisamente de Petro. Gaviria al contrario que Fajardo indicó en una serie de extensos textos un mensaje de perdón y unión. “La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisión son problemáticas. Rechazo la mezquindad en la política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”.

Por su parte Gustavo Petro publicó en la mañana una serie de trinos que señalaban que lo mejor que puede hacer la gente es acceder a las horas de grabación que tiene la revista Semana y que publicó al filtrar los polémicos vídeos para sacar sus propias conclusiones. Petro también aprovechó la ocasión para agradecerle a Alejandro Gaviria su disposición. “Agradezco tu ponderación. Los consensos hacia las reformas fundamentales que necesita la sociedad para convivir en paz, tendrán en ti un aporte de profundidad humanista”.

