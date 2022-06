No saldrá barato llenar el álbum del Mundial de Catar 2022: se filtraron los precios para Colombia

Imagen de referencia. Recientemente se filtraron los que serían los precios del álbum del Mundial de Catar 2022 en Colombia. Foto: EFE

Cada cuatro años miles de coleccionistas se ponen en la tarea de llenar el álbum Panini de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA. Completarlo no es tarea sencilla, por lo que, quienes estén interesados en alcanzar este objetivo, deben destinarle una buena cantidad de dinero a la compra de los sobres y, en el mejor de los casos, intercambiar las láminas con familiares, amigos o conocidos.

Hace algunas semanas se reportó que la empresa italiana tiene previsto sacar a la venta el álbum el próximo 24 de agosto, aunque cabe destacar que en cada país puede tener fechas de distribución diferentes. Pese a que la selección Colombia no estará presente en la cita orbital, muchos usuarios empiezan a preguntarse en redes sociales por el costo que tendrá este producto, la caja de sobres y las láminas sueltas.

En las últimas horas, una cuenta difundió un post con los que serían los precios para Colombia, y parece que estos tuvieron un incremento importante con respecto a las ediciones anteriores. La versión estandar del álbum saldría por 9.900 pesos, y el pasta dura, 34.900. Entretanto, cada sobre con cinco láminas tendría un costo de 3.500 pesos, 1.300 más costoso si se compara con lo que valían en el país los paquetes del Mundial de Rusia 2018 (2.200).

Para las personas que optan por comprar la caja de fichas, que habitualmente trae 100 sobres, se estima que esta pueda estar costando entre 334.000 y 364.000 pesos. Sin embargo, un coleccionista no llena el álbum con una caja, debido a que, además de las potenciales láminas repetidas, estos tienen una extensión de más de 670 pegatinas. En muchos casos, los usuarios optan por adquirir las fichas ‘sueltas’.

Captura de pantalla

No pasó mucho tiempo para que los primeros fanáticos empezaran a quejarse través de las redes sociales por los costos del producto. “$3.500 el valor del sobre del álbum @PaniniCol para el Mundial. Qué abuso, hermano”, “lo peor es que siempre queda desactualizado, no están todos los jugadores y salen muchos que luego no van al Mundial”, “igual perdió valor desde que no clasificó Colombia”, dijeron algunos de ellos.

Otro internauta, por ejemplo, reclamó por la cantidad de láminas que salen repetidas en los sobres: “Nadie lo obliga a uno a comprar y esos precios son una invitación a no llenarlo, además tienen la fea maña de sacar muchas imágenes repetidas y unas súper escasas”.

Cabe recordar que llenar el álbum de la Copa del Mundo se convirtió en una tradición para muchas hinchas desde 1970, año en el cual salió la primera edición de este producto de la empresa Panini.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

FIFA, a resolver el caso Byron Castillo, que podría dejar por fuera del Mundial a Ecuador:

Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP), afirmó este martes 7 de junio que si la selección de Ecuador compite en Catar 2022, “el Mundial queda manchado”, y remarcó en la existencia de “pruebas suficientes” que comprueban que Byron Castillo, jugador que representó a la ‘tri’ en las eliminatorias sudamericanas, realmente nació en Colombia.

La demanda interpuesta por la ANFP argumenta que Ecuador debe perder los ocho encuentros en los que estuvo Castillo y que, por ende, sus rivales deberían recibir los tres puntos de manera automática. De darse este hecho, la selección chilena sería la que clasificaría a la Copa del Mundo.

La FIFA entregará una respuesta este viernes 10 de junio sobre si Castillo, finalmente, jugó con documentación alterada o no. “Es demasiada la carga probatoria”, sostuvo el abogado, quien agregó que “todos los clubes, todo el fútbol de Ecuador, sabe lo que pasó con Byron Castillo. Entonces, me parecía importante que la gente supiera todos los antecedentes”.

