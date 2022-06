SISBEN tiene afiliados a unos 500 mil venezolanos

Poco más de 500 ml venezolanos se encuentran registrados en el sistema de beneficios y programas estatales, que residen principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. EFE/Mario Caicedo

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales ha permitido que los migrantes venezolanos se integren a las ayudas que brinda el gobierno nacional para la población más vulnerable; recientemente el presidente Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección, con el que se pretende regularizar la residencia de esta población e integrarla a la formalidad.

Desde el Departamento Nacional de Planeación estiman que, de los 30,4 millones de personas registradas en el SISBEN, al menos 500 mil son venezolanos, de estos el 68 % se encuentran en los grupos de extrema pobreza y moderada, dicho porcentaje tampoco cuenta con una formalidad laboral, por lo que no pueden tributar en materia de salud y pensión.

Precisamente para que esta población migrante pueda acceder a salud, educación, sistemas laborales y financieros, el gobierno nacional dijo que se han entregado un millón de tarjetas que acogen a los venezolanos al Estatuto Temporal de Protección, que “legaliza” su permanencia en Colombia por 10 años.

“Un proceso sin precedentes, humanitario, para que 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio contaran con ese Estatuto de Protección Temporal por diez años, de tal manera que pudieran insertarse a la actividad productiva de nuestro país, acceder a bienes y servicios, y a toda suerte de derechos (...) Esto no solamente pone a Colombia a la vanguardia de la política migratoria fraterna en el mundo, sino también permite ver cómo con la tecnología, con herramientas de seguridad, hacemos visibles a esas personas que hoy más que nada quieren poder construir una vida llena de esperanza, sacudiéndose de la tragedia que ha dejado en Venezuela la dictadura y la opresión”, declaró el presidente Iván Duque durante el anuncio.

Es por esto que la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, dio el balance de lo que se ha entregado para la población migrante, desde el gobierno nacional; por ejemplo, diariamente se giran 97,5 millones en ayudas a los migrantes, lo que en 2021 sumó un total de 35.618 millones de pesos; los cuales se distribuyeron en diferentes programas como: Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y Devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En dialogo con El Tiempo reveló que el objetivo del gobierno nacional es que más de un millón de migrantes queden registrados en la base del SISBEN: “con el propósito fundamental de avanzar en la garantía de derechos básicos como, por ejemplo, salud y educación para todas las personas que habitan nuestro territorio”.

Según reveló Botero, se están adelantando jornadas donde se hacen las encuestas para la inclusión de personas al SISBEN, la cual dura en promedio 30 minutos, en varias ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. De acuerdo con las compilaciones, la capital colombiana es la que más migrantes registra, 89.187, seguida por Antioquia, 67.196 y el Valle del Cauca, 53.806.

Las cifras del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela señalan que de los más de 370 mil migrantes inscritos en el SISBEN, tanto con permiso especial y temporal de permanencia, la mayoría tiene entre 25 y 29 años, lo sigue el rango de 30 a 34 y en tercer lugar se encuentran los de 20 a 24 años.

Este mismo análisis señala que de los registrados, al menos el 77 % no cotiza pensión, el 57 % no tiene seguridad social y poco más del 31 % se encuentra en el régimen subsidiado; otro dato es que estos migrantes, principalmente vive en arriendo, especialmente en apartamentos que no cuentan con servicios públicos como: gas, alcantarillado o acueducto.

