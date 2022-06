Ricardo Arjona, Demi Lovato y otros artistas que confirmaron conciertos en Colombia

Ricardo Arjona, Demi Lovato y los Arctic Monkeys son algunos de los artistas que recientemente confirmaron conciertos en Colombia FOTOS: Colprensa / Archivo

El año 2022 ha sido el de los conciertos en Colombia. Luego del freno obligatorio de los eventos presenciales por la emergencia sanitaria decretada en todo el mundo por el covid-19, los shows en vivo y las tarimas volvieron a verse instaladas en muchos escenarios del mundo. Este país no ha sido la excepción; de hecho, la reactivación ha permitido hacer decenas de presentaciones en capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Maluma, Karol G, Daddy Yankee, Bad Bunny y Guns N’ Roses son algunos de los artistas que ya estuvieron o confirmaron presentaciones en el país; también Julieta Venegas y Alejandro Sanz se presentaron recientemente en la capital colombiana, confirmando que el país ha sido un trampolín ideal para decenas de bandas e intérpretes que no pudieron hacer shows durante 2020 y parte de 2021. El 2022 no ha terminado, así como tampoco la agenda de conciertos en Colombia.

Recientemente, Ricardo Arjona confirmó su presencia en Bogotá para el próximo viernes, 16 de septiembre en el Coliseo Live, mismo lugar que acogerá el sábado 8 y domingo 9 de octubre. De momento, esta es la primera fecha en que el guatemalteco cantará en tierras cafeteras en el marco de su gira mundial ‘Blanco y Negro’, la cual abarca países como Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

Cabe mencionar que el intérprete de reconocidas canciones como ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘El problema’ y ‘Dime que no’ había realizado un concierto virtual en 2021 desde su tierra natal pues las medidas sanitarias aún estaban vigentes.

La preventa estará habilitada exclusivamente para clientes Aval durante el miércoles 8 y jueves 9 de junio. Un día después, la jornada de venta será abierta para el público general en el portal de Taquilla Live.

Demi Lovato también le dio el ‘sí' a Colombia

La estadounidense llegará en el mismo mes con su ‘Holy Fvck Tour’ a Bogotá. El Movistar Arena será el escenario donde cantará lo mejor de su repertorio que está cargado de pop con el R&B, además de su controversial identidad no binaria y un sinnúmero de experiencias de vida transformadas en canciones.

Vale anotar que ‘Dancing With the Devil…’ es su más reciente álbum aclamado por la crítica y contenida por sus fanáticos; además, ‘Anyone‘ se sumó a otros sencillos estrafalarios y por esa misma razón, aplaudidos de Demi como ‘Stone Cold’, ‘Skyscraper’, ‘Sorry Not Sorry’, ‘Échame la culpa’, ‘Confident’ y ‘Cool for The Summer’, entre otros. En septiembre, la artista también brindará conciertos en otros países de Latinoamérica como Chile y Argentina.

Ahora, con respecto a la boletería, En Tu Boleta se consiguen se realizará la preventa durante el 8 y 9 de junio para clientes bancarios. El público general podrá hacer su respectiva compra a partir del diez del mismo mes.

