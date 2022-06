Qué significa el primer tatuaje que se hizo Paola Jara

Paola Jara le dijo a sus seguidores el verdadero significado de su primer tatuaje. Tomada de Instagram @paolajarapj

Los tatuajes han venido marcando la historia y el cuerpo de diferentes generaciones, en la que millones de personas en el mundo se graban en diferentes zonas de su cuerpo imágenes o frases que son inspiradoras para su vida. Una cultura milenaria que ha trascendido a lo largo de los años, hasta llegar a la modernidad con técnicas que permiten una cicatrización más limpia y en algunos casos, menos dolorosas.

Este fue el caso de Paola Jara, quien reveló a sus seguidores el significado que tiene para ella el primer tatuaje que se realizó en las muñecas de sus brazos, lugar en el que plasmó la palabra “perseverante” y en una ubicación en la que lo vería siempre que mirara recordaría el poder que tiene.

“Hoy quiero contarles algo personal”, escribió la artista en la fotografía, antes de comenzar su explicación, a la cual agregó: “mi primer tatuaje quise que fuera en una parte donde me lo viera siempre y donde recordara lo que he sido en la vida y créanme que cuando me desmotivo o estoy bajita de ánimo y digo ‘nada pa’lante’…”.

Otro de los puntos que destacó en su publicación, tienen que ver con el poder reconocer el talento con el que cada persona cuenta en su interior, destacar las cualidades, así como tener muy claros los defectos cuando se preguntan.

Y agregó: “qué difícil es a veces reconocer nuestras cualidades, pero si nos preguntan por nuestros defectos, esos sí los tenemos muy claros y no nos da tanta pena hablar de ellos. Que hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas y demostrándonos lo fuertes y guerreras que somos, feliz día” escribió la artista colombiana”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues la publicación de Paola Jara fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ en la que varios internautas no dudaron en pronunciarse y recordarle negativamente la relación que sostiene con Jessi Uribe, con quien se casó recientemente y disfrutó su luna de miel en Dubai.

Algunos de los comentarios más destacados son: “la perseverancia la llevó a quedarse con el marido de otra”; “perseveró hasta que se lo quitó y se casó”; “perseveró y se quedó con ese hombre de Sandrita”; “si tu mejor cualidad es meterte con hombres casados”; “claro que el que persevera alcanza, no ve cómo le quitó el marido a Sandrita”, entre otros.

Aquí el contenido completo de Paola Jara :

La cantante de música popular, Paola Jara, respondió a sus seguidores qué significa para ella su primer tatuaje. Tomada de Instagram @rechismes

¿Cómo se lleva con los hijos y familia de Jessi Uribe?

La cantante se sumó a la tendencia de Instagram en la que le pide a sus seguidores que entreguen algún secreto o curiosidad de ella. “Una curiosidad sobre vos contada por amigos”, escribió la celebridad en el enunciado de la casilla de preguntas y respuestas. En medio de los múltiples cuestionamientos, Jara aseguró que la familia de su pareja era como si fuera la suya.

La artista compartió una imagen en la que se le ve con Jessi y sus hijos y, sobre ella, escribió: “son también mi familia”.

A mediados del pasado mes de enero, de hecho, la hija mayor de Uribe, Luna Isabel, aclaró lo que siente al respecto del divorcio de sus padres y la vida por separado que ahora viven, en el caso de su papá, con la relación que mantiene con Paola Jara. ¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”, le escribió un ciudadano en redes sociales a la menor, a lo que ella contestó, “porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.

