Qué pasa si una persona con autismo persigue y espía a una mujer

Una mujer levanta una pancarta donde se lee "Ni una menos" durante una marcha convocada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Durante el primer fin de semana de este mes de junio, en el norte de Bogotá, una joven le habría manifestado a la Policía que su vecino autista la estaba acosando. Al momento de la denuncia, la mujer no tenía idea alguna sobre la condición mental del hombre que desde hacía dos semanas la estaba espiando cada vez que salía de su casa.

La Policía fue notificada por el hermano mayor de la joven, quien a través de una llamada telefónica a la línea 123, el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE de Bogotá, habría solicitado la presencia de una patrulla para revisar el caso. Cuando los patrulleros llegaron al sitio, a la altura de la calle 170, le pidieron a la mujer que describiera lo sucedido.

Al parecer, un par de semanas antes, el hombre recién había llegado a ocupar el inmueble de al lado. Antes nunca se le había visto. La joven lleva ocupando el apartamento desde hace casi cuatro años y no se había cruzado con él.

Todo empezó un día en que ella salía del apartamento para dirigirse a su sitio de trabajo y mientras esperaba el ascensor, pues vive en el décimo piso de una torre de apróximadamente doce niveles, el hombre salió del apartamento contigüo y se le puso al lado sin decir nada. La mujer se sintió intimidada, pues la mirada del hombre no era amistosa ni agradable.

Unos días después, cuando nuevamente ella salía a hacer sus labores diarias, el sujeto la estaba esperando en las escaleras, de frente al ascensor, y una vez más solo se dedicó a observarla sin siquiera parpadear.

Con el correr de las semanas, la joven comenzó a sentir que algo raro ocurría con su vecino, pues la forma en que se comportaba no era normal. Le pidió a la administración del conjunto residencial que le dieran información sobre él, pero no le dieron mayor detalle, tan solo que estaba recién llegado de algún viaje y que tenía una condición mental especial.

La joven empezó a temer por su seguridad. Cada que tenía que salir sentía cómo la puerta del apartamento del vecino se abría a la par que ella se disponía a salir o entrar al suyo. Tuvo la certeza de que el sujeto la espiaba.

El hermano de la joven se enteró de lo que ocurría y decidió notificar a la Policía. Cuando llegaron al lugar, después de hablar con ella, se dirigieron al domicilio del vecino. Una mujer abrió la puerta y después de escuchar a los patrulleros, comenzó a gritar y a insultar a los vecinos, diciendo que eran unos abusivos por haber llamado a la Policía.

Los patrulleros le pidieron permiso para entrar y allí vieron al hombre. La mujer, encolerizada, repetía una y otra vez que él padecía autismo y su condición no le permitía obrar de manera “normal” la mayoría de las veces. Decía que, al ser dueño del apartamento, él tenía el mismo derecho de cualquier persona de salir a la hora que quisiera de su inmueble y ocupar los espacios comunes.

Los patrulleros salieron del sitio, luego de haber detallado bien al sujeto, que en ningún momento pronunció palabra alguna. La mujer había dicho que era su cuidadora, algo que no le cuadró muy bien a los uniformados. Si necesitaba cuidados, ¿por qué salía solo?

La joven escuchó todo desde su apartamento, pues el volumen en que la mujer hablaba era demasiado alto. Los patrulleros le explicaron que como aún no había sucedido nada “de consideración”, pues no podían actuar de manera distinta. Alertar era todo lo que podían hacer. Le sugirieron estar atenta y le informaron el proceder para cuando un caso de acoso se presenta y así notificarlo a la brevedad.

Este tipo de situaciones se dan con frecuencia, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Un alto porcentaje de los acosadores suele tener problemas de salud mental, bien sea porque han nacido con esta condición o porque la han adquirido con el tiempo.

¿Qué pasa si una mujer, o un hombre, es víctima de acoso por parte de una persona con una condición mental especial? ¿Puede una persona autista ser consciente de la falta que está cometiendo? ¿De ser así, cómo es tratado?

Según abogados y profesionales de salud especializados, existen diferentes niveles de autismo. El número 3 es el de mayor complejidad, pues le impide a la persona desarrollarse con normalidad en lo referente a su vida en sociedad. Por lo general, las personas con autismo nivel tres evitan el contacto físico o visual, no hablan y se encierran en sí mismos, con el ánimo de no sentirse vulnerados por los estímulos externos.

Los niveles 1 y 2, no son tan graves. Una persona con autismo en alguno de estos grados fácilmente puede ir a la universidad y tener una vida relativamente normal. Además, son conscientes en todo momento de su proceder.

En el caso de este vecino particular, su autismo requiere un “cuidado”, pero no como el que una persona con retraso necesitaría. No requiere, por ejemplo, apoyo para ir al baño o realizar sus actividades diarias, como subir o baja escaleras, preparar su comida, salir de compras, etc. Lo que su cuidadora hace por él es velar por una situación de carácter legal o económico que requiere la atención de un tercero para su correcto desarrollo.

Por ejemplo, este hombre, con su condición, es dueño de un inmueble y seguramente requiere de este apoyo para poder responder con los pagos necesarios y el mantenimiento del mismo, pero no quiere decir que él no pueda valerse por sí mismo en otras esferas de la vida social.

Según una abogada consultada por Infobae, hay condiciones mentales o estados mentales transitorios que hacen que, penalmente, estas personas encajen en una categoría que se llama “inimputabilidad”. Son personas que por su condición mental no pueden comprender la ilicitud de su acto.

Esto no quiere decir que no puedan ser considerados como responsables de un delito de acoso, por ejemplo. Pero no se les sanciona con una multa o prisión, sino con una medida de seguridad, que obedece a una pena que se le suele imponer a estas personas como una orden para permanecer aislados en institutos mentales o en supervición bajo terapia.

Es necesario que siempre haya un personal de salud experto que valide la condición de la persona. Si el acosador, por el contrario, padece de autismo y es consciente de su actuar, no está exento de pagar las mismas sanciones que una persona con un desarrollo mental “normal” enfrentaría por sus actos.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia invita a todos los ciudadanos a usar correctamente sus líneas de emergencia. Este servicio está activo las 24 horas del día y quienes trabajan al otro lado de la línea están dispuestos siempre a atender cualquier tipo de emergencia que pueda atentar contra la seguridad de los bogotanos.

