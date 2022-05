El futbolista Luis Díaz tiene nuevo look luego de una magnifica temporada con el Liverpool

Luis Díaz celebra sus títulos en Inglaterra. REUTERS/Phil Noble

Luis Díaz ha sido el hombre récord en Inglaterra desde su llegada al Liverpool, pues en menos de seis meses logró llegar a tres finales consecutivas, además del título interno de liga que se disputó en el país inglés. Sin embargo, después de finalizar la temporada en Europa, el 14 de la Selección Colombia inicia su periodo de vacaciones y el las últimas horas dejó ver su nuevo estilo.

El jugador oriundo de La Guajira viajo a la ciudad Costera de Oporto, al noreste de Portugal, aquí se encontró con un viejo conocido, quien lo acicaló y lo dejó a la altura de las mejores estrellas del mundo. El motivo del viaje se desconoce precisamente, sin embargo, el barbero Kevin Gutiérrez fue quien se encargó de tomar la maquina y afinar el corte del extremo del Liverpool.

El corte parecía normal, no obstante, el desvanecido que se le realizó al volante demostraba detalle y realzaba los rasgos del jugador. Los laterales fueron recortados en degradé, al igual que sus patillas que fueron marcadas de manera delicada. La frente y las entradas también tuvieron un toque especial.

No obstante, no todo quedó ahí, pues el pasado sábado el estadio en el partido ante el Real Madrid por la final de la Champions, el jugador demostró portento con sus tradicionales rulos, los cuales fueron tinturados en algunos espacios con color claro, matizando aún más el look de jugador que disputa minutos en el Fútbol Inglés.

Además de su cabello, Díaz arregló su barba, pues luego del procedimiento fue mucho más marcada y espesa. Todo el proceso fue resaltado por el barbero Kevin Gutiérrez, quien le agradeció a ‘Luchito´ por la confianza y por elegirlo a él como barbero de cabecera. En su publicación destacó: “cambiando de look al crack Luis Díaz, Gracias manito por la preferencia”.

Nuevo look de Luis Díaz. Instagram - kevin_gutierrez888

El hito histórico

Este jugador ha tenido una evolución integral desde que llegó al país británico, los números le permitieron conseguir la confianza del técnico alemán Jürgen Klopp quien lo ha tenido en cuenta de manera constante para ocupar una posición dentro de la titular del equipo. Luis Fernando Díaz Marulanda, se convirtió en el primer colombiano en ser inicialista en una final de Champions, aunque no brilló como se esperaba, su partido fue aceptable, ya que se vio anulado por Dani Carvajal en la banda izquierda.

Ahora se espera que en la nueva temporada, el jugador logre afianzarse en el club de Liverpool, demarcando su proceso de manera progresiva y proyectándose como uno de los referentes del fútbol a nivel internacional.

Colombianos en Champions League

Luis Díaz, futbolista del Liverpool, se quedó a las puertas de ser el primer colombiano en ser titular y ganar una final de la Liga de Campeones. El de Barrancas, titular en el equipo de Jürgen Klopp, se convirtió este sábado en el octavo colombiano en disputar el partido por el título en la Champions, siendo el primero en hacerlo desde el once titular.

Edwin Congo, con el Real Madrid en el 2000, Iván Cordoba, con el Inter de Milan en 2010, James Rodríguez, en 2016 y 2017 con el Real Madrid, Juan Guillermo Cuadrado, con el Juventus de Turín en 2017, y Davinson Sánchez, en 2019 con el Tottenham Hotspur, fueron los otros colombianos en estar en una final de la Champions, aunque solo Cuadrado llegó a disputar algún minuto. Díaz también pierde la oportunidad de ser el tercer colombiano en ganar este título, tras Córdoba y James.

