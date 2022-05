El alcalde (e) del Charco (Nariño), Jesús David Ureña, completó un mes de secuestro

El alcalde encargado de El Charco (Nariño) completó un mes de secuestro. Foto: Gobernador de Nariño @jhonrojasca

Un mes y seis días de secuestro completó el alcalde encargado de el municipio de El Charco (Nariño), Jesús David Ureña, quien fue retenido por un grupo armado ilegal que delinque en esa zona del suroccidente del país y que todavía no han identificado las autoridades.

La falta de noticias sobre la situación del funcionario, y los pocos avances para establecer quiénes son sus captores provocó una jornada de protesta en los municipios de Puerto Asís y de Mocoa, en el vecino departamento de Putumayo, en la que participaron familiares y amigos de Ureña, según informaron en el medio de comunicación regional Mi Putumayo.com.

Por información que permita dar con su paradero y con el de sus secuestradores, se ofreció una recompensa de hasta 105 millones de pesos. Sin embargo, todavía se desconoce quien lo tendría en su poder, ya que aunque se responsabilizó inicialmente a las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, estas agrupaciones criminales negaron el hecho.

A través de un comunicado resaltaron: “El sector dónde fue interceptado el alcalde es la bocana del río Guapi, por todos es sabido de la presencia permanente del Ejército Nacional y la Armada Nacional, además de los Elenos y los Márques en este sitio”, a su vez señalaron que presuntamente la operatividad de las autoridades se reduce ante la presencia de grupos paramilitares y del Eln, destacando que, según ellos, hace varias semanas no registran combates entre dichos grupos y la Fuerza Pública.

Ahora la hipótesis más fuerte que se maneja en la investigación de este caso es que el alcalde (e) fue secuestrado por guerrilleros del Eln.

Incluso la Fiscalía General de la Nación envió a un fiscal especializado del Cauca, con su equipo de policía judicial, para dar con el paradero del alcalde encargado. “Jesús David Ureña, quien presuntamente fue secuestrado por hombres armados cuando se movilizaba por La Bocana, en Guapi, Cauca”, afirmó la entidad en su perfil verificado de Twitter.

Ante la pocos resultados para lograr que el funcionario recupere su libertad, hasta el propio padre del alcalde, Álvaro Ureña, se ofreció en canje por su hijo.

El ofrecimiento se registró durante una entrevista en la emisora Blu Radio, en la que el padre del alcalde envió un mensaje a los captores y aseguró estar dispuesto a ir donde ellos le digan, solo pide que le cumplan y dejen en libertad a su hijo.

“Si es necesario hacer un canje, estoy dispuesto a hacer lo que me pidan, lo que sea, voy donde ellos me digan y hago lo que tenga que hacer, yo lo que quiero es comunicarme con mi hijo para saber que está bien y que no lo han maltratado”, rogó por su hijo Álvaro Ureña.

También, dirigiéndose a los captores de su hijo, insistió en que le respeten la vida y que sus hijos lo necesitan. “Nosotros lo queremos vivo”, agregó.

Ureña fue designado como alcalde encargado después del escándalo de corrupción del mandatario local Víctor Candelo y su secretario de Gobierno, Jhon Jainer Torres. Ambos fueron detenidos y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador le imputó cargos al alcalde por su presunta coautoría en los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con violación de régimen e incompatibilidades. Al asesor financiero se le imputaron cargos por las conductas delictivas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.





