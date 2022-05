Protestas de ciudadanos que no pudieron votar en Corferias, en Bogotá

La ciudadanía se conglomeró en Corferias (Bogotá) argumentando que no pudieron ejercer su derecho al voto este domingo 29 de mayo. Foto: Infobae Colombia

A medida que avanza la jornada de votación para la primera vuelta presidencial en Colombia se comienzan a conocer dificultades e incofromidades por parte de ciudadanos en diferentes lugares del país.

El recinto ferial Corferias, uno de los puntos de votación más grandes de la capital colombiana, tiene 557.031 personas habilitadas para sufragiar en las 467 mesas de votación, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. En las últimas horas, las jurados de votación han manifestado que el sufragio de cada persona en Corferias ha durado, en promedio, un minuto, una gran afluencia, pese a que, por momentos, se ha presentado lluvias leves.

No obstante, al final de la mañana se presentaron múltiples denuncias de personas que aseguraron que no pudieron votar. Por un lado se encontraban los ciudadanos que iban a votar por primera vez y arribaron a este punto de la ciudad creyendo que podían hacerlo, pero esto no fue posible, además de ciudadanos originarios de otros territorios que, ante la imposibilidad de llevar a cabo el ejercicio en el lugar donde estaban inscritos, optaron por transportarse hasta Corferias con la esperanza de hacerlo allí, lo cual tampoco fue posible.

Liliana Cortés, una de las ciudadanas afectadas, habló con Infobae y aseguró que en febrero pasado inscribió su cédula para votar en la capital del país, pero que, al momento de llegar al lugar de votación, le dijeron que tenía que hacer el proceso en el Tolima, su tierra natal. “A cientos de personas nos tocó venirnos para acá pero nos saboteraron. Nos mandaron al pabellón 5 y ninguno nos dio solución, que teníamos que hacer una queja por escrito. Escuchan la queja pero dicen que todos nos pusimos de acuerdo, que es una casualidad. Algunos inscritos acá (Bogotá) tampoco les valieron”.

Otro caso fue el que vivió Paula Andrea Pineda, quien apenas hace algunos meses cumplió los 18 años y tramitó su cédula de ciudadanía. Acorde a su testimonio, cuando llevó a cabo el proceso, la empleada que la atendió le preguntó por el lugar donde quería inscribir su nuevo documento de identificación para votar, y esta expresó que en Bogotá. Sin embargo, hace dos semanas, cuando lo recogió, le explicaron que no podía ejercer su derecho.

“Nadie me da respuesta, nadie dice algo ni soluciona. Simplemente dicen ‘no, no puede votar’. Llegué a Corferias a las 9:00 a.m. y me dicen que no puedo votar y que no puedo hacer nada. Me dirigí a la Defensoría del Pueblo a poner una queja, la envié y no me han dado respuesta”, manifestó la joven desde el recinto ferial.

Decenas de personas que intentaron votar en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, protestaron al no poder hacerlo (29 de mayo de 2022). Video: Veeduriía Ciudadana

Cabe recordar que en Corferias y en los puestos censo del país únicamente podrán ejercer su derecho al voto quienes expidieron su cédula entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 y que nunca se han inscrito en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad, es decir, aquellos que actualmente se encuentran en el censo electoral.

Con respecto al desarrollo de la jornada electoral, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel, aseguró que la capital coplombiano cuenta con “el mejor dispositivo de logística de seguridad y convivencia” del país. Además, desde Corferias, puntualizó que las votaciones han transcurrido “en total calma”.

“Más de 11.200 policías estan acompañando la jornada electoral, más de 600 gestores de diálogo están distribuidos por toda la ciudad y más de 500 delegados del Ministerio Público. También tenemos 13 misiones de observación internacional que están garantizando el derecho al voto”, concluyó el funcionario.

