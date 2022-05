‘Dibu’ Martínez respondió a las críticas de Mbappé al fútbol suramericano: “En Colombia no podés respirar”

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - March 19, 2022 Aston Villa's Emiliano Martinez applauds fans after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Kylian Mbappé recientemente declaró en contra del fútbol sudamericano asegurando que no estaba igual de desarrollado que el de Europa. El astro francés se refirió específicamente a las selecciones de Brasil y Argentina sobre quienes dijo que no juegan partidos de mucho nivel:

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo en entrevista a TNT Sports Brasil.

En diálogo con TyC Sports, el ‘Dibu’ Martínez fue consultado por la polémica generada a partir de las declaraciones de Mbappé, defendiendo el fútbol sudamericano y explicando lo difícil que se hace jugar en Suramérica:

“Todos los chicos juegan en Europa, así que para nosotros es un partido más. Leí lo que dijo Fabinho, que Argentina o Brasil saldrían primeros en la eliminatoria europea, y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia en donde no podes ni respirar... Ellos juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar a Sudamérica”.

El portero campeón de la Copa América Brasil 2021, destacó además lo complicado que se le hace a los jugadores sudamericanos jugar en Europa, a comparación con los nacidos en ese continente. Martínez dejó entrever el porque deben destacar y dar más en los entrenamientos los jugadores de este lado del mundo:

“Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la selección viajás dos días ida y vuelta, te adaptás al clima y no podés entrenar mucho porque estás realmente agotado. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a la media hora está en el predio, está descansado y gana dos o tres días de entrenamiento. El cuerpo técnico sabe eso y necesita que descansemos porque estamos muertos de los viajes. Eso afecta mucho. Esperemos que este Mundial cambie”.

Vale la pena recordar que en las últimas tres eliminatorias a la Copa del Mundo, Colombia ha sido local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Esta zona del país suele ser muy calurosa, ventaja que busca aprovechar la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo que los encuentros se programen sobre las 3:30 de la tarde. Usualmente la temperatura ronda los 32 grados centígrados y la humedad promedio en el estadio oscila entre los 70% y el 80%.

Esta mezcla de calor y humedad hace que las condiciones en el gramado del estadio no sean fáciles para los jugadores y la sensación de sofoco genere lo acotada por Emiliano Martínez en su declaración a TyC Sports asegurando que en Colombia es complicado respirar.

‘Dibu’ Martínez se convirtió en pieza fundamental en el once dirigido por Lionel Scaloni. A tal punto llegó su importancia en el equipo, que hoy Dibu es ídolo de una importante camada de chicos que desean ser como él y jugará como titular la ‘Finalissima’ contra Italia el próximo miércoles 1 de junio en el estadio Wembley de Inglaterra.

