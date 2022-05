La JEP solicitó seguridad para el sargento Chala, tras denunciar presuntas amenazas del secretario de Seguridad de Cali

El sargento retirado, Alexander Chalá, reveló un audio de unas supuestas amenazas por parte del secretario de Seguridad de Cali y la JEP se pronunció. Foto: Colprensa

Las declaraciones del sargento retirado, Alexander Chala Saenz, en relación a unas presuntas amenazas en su contra por parte del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, causaron cierta perturbación en las redes sociales, pues vinculaban directamente a un funcionario de la alcaldía de la capital vallecaucana. Ante esta situación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instó a que se tomen medidas oportunas para proteger la vida del exmilitar.

Las denuncias del sargento retirado son preocupante, aunque el secretario Carlos Soler a explicado lo sucedido, no obstante, el exmilitar sostuvo que temía por su vida y la de su familia, además, declaró que tenía información considerable que podría vincular a Soler con militares que estaban vinculados con grupos narcoparamilitares.

Entretanto, la JEP en cabeza de los magistrados Alejandro Ramelli y Nadiezhda Henríquez, expuso su preocupación por la situación y pidió al Grupo de Protección de Victimas y Testigos, que se evalúen las medidas de seguridad que pueden acoger a Chala y a todos los miembros de su familia, esto, con el fin de proteger su vida de manera perentoria.

En el comunicado de sentencia conocido por El País, la JEP expresó: “solicitar al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes que, de manera urgente, se ponga en contacto y entreviste al sargento (r) Alexander Chalá Sáenz y haga todo lo necesario para la evaluación de sus niveles de riesgo, los de su núcleo familiar y las medidas que, de ser el caso, se puedan tomar al respecto”.

Es importante tener en cuenta que, la vinculación del sargento retirado Alexander Chala Saenz con la JEP, tiene que ver con la presunta participación de este exmilitar en casos de ejecuciones extra judiciales y desapariciones forzadas en Antioquia, específicamente en los municipios de Mutatá y Dabeiba. Chala ya compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ha demostrado su voluntad de cooperar con la verdad, este, ha señalado que las retaliaciones en su contra tienen que ver con la exposición de su testimonio.

Las presuntas amenazas

El audio revelado por Alexander Chala expone unas confusas declaraciones del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, la interpretación fue abordada como una amenaza directa en contra del exmilitar, pues Carlos Soler Parra afirmó que se iba a “cargar” a Chala, además, destacó que este hombre también se estaba metiendo con el alcalde Jorge Iván Ospina.

En el material revelado, Soler expresó: “yo no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, a ese sargento chala me lo voy a cargar; allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años. Como se mete con el alcalde también, pues hay que tener cuidado y no patear la lonchera hermano”.

A su vez, el secretario de Seguridad mencionó: “porque yo con usted le he dicho ya como tres veces, lealtad, me cargo a todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan hermano y yo voy de frente, tengo el pulmón en aire para ir con toda, yo no soy un niño jugando”.

Ante esta situación, el funcionario vallecaucano señaló que estos audios hacían parte de una conversación privada y fueron malinterpretados e incluso editados, pues según él, el termino “cargarse” tenía relación directa con el ámbito judicial, e indicó que si Chala se sentía aludido era porque quizá tenía pendientes con al justicia.